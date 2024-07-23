https://sputnik-georgia.ru/20240723/piar-khod--deputat-ob-iskakh-v-konstitutsionnyy-sud-protiv-zakona-ob-inoagentakh-289127803.html
Пиар-ход – депутат об исках в Конституционный суд против закона об "иноагентах"
Пиар-ход – депутат об исках в Конституционный суд против закона об "иноагентах"
Sputnik Грузия
У много раз подтверждалось, что закон о прозрачности соответствует принципам демократии, заявила депутат 23.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-23T10:52+0400
2024-07-23T10:52+0400
2024-07-23T11:44+0400
грузия
политика
новости
конституционный суд грузии
закон об "иноагентах"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0a/277548756_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_f11dd220c37823421d2834665f1f3eed.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Подача исков в Конституционный суд представителями оппозиции и неправительственного сектора является пиар-ходом для создания впечатления якобы массового протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Иски в Конституционный суд Грузии с требованием признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным подали президент Салому Зурабишвили, а после более 120 неправительственных организаций. Оспаривать конституционность закона в суде планируют также оппозиционные партии и омбудсмен страны. По ее словам, много раз подтверждалось, что закон о прозрачности соответствует принципам демократии. "В том числе все больше заявлений о необходимости прозрачности делается в Европарламенте и в разных странах ЕС. На саммите в Великобритании было принято решение, что ЕС необходимо ввести принципы прозрачности в отношении неправительственного сектора", – отметила она. Депутат считает, что парламентские выборы, которые пройдут 26 октября, подтвердят, что "запуск этого принципа имеет поддержку грузинского народа". Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии 3 июня.Президент Грузии направила иск в Конституционный суд против закона об "иноагентах" >>В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0a/277548756_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_0462413126927acca72ea72333481b12.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, конституционный суд грузии, закон об "иноагентах"
грузия, политика, новости, конституционный суд грузии, закон об "иноагентах"
Пиар-ход – депутат об исках в Конституционный суд против закона об "иноагентах"
10:52 23.07.2024 (обновлено: 11:44 23.07.2024)
У много раз подтверждалось, что закон о прозрачности соответствует принципам демократии, заявила депутат
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Подача исков в Конституционный суд представителями оппозиции и неправительственного сектора является пиар-ходом для создания впечатления якобы массового протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.
Иски в Конституционный суд Грузии с требованием признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным подали президент Салому Зурабишвили, а после более 120 неправительственных организаций. Оспаривать конституционность закона в суде планируют также оппозиционные партии и омбудсмен страны.
"С момента подготовки закона и до сих пор делается все, чтобы разрушить прозрачность. Поэтому на данном этапе выгодно подавать иски в Конституционный суд. По их мнению, чем больше исков будет подано в Конституционный суд, тем лучше будет заголовок в СМИ о том, что массово протестуют против закона", - заявила Цилосани.
По ее словам, много раз подтверждалось, что закон о прозрачности соответствует принципам демократии.
"В том числе все больше заявлений о необходимости прозрачности делается в Европарламенте и в разных странах ЕС. На саммите в Великобритании было принято решение, что ЕС необходимо ввести принципы прозрачности в отношении неправительственного сектора", – отметила она.
Депутат считает, что парламентские выборы, которые пройдут 26 октября, подтвердят, что "запуск этого принципа имеет поддержку грузинского народа".
Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии 3 июня.
В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.