https://sputnik-georgia.ru/20240723/piar-khod--deputat-ob-iskakh-v-konstitutsionnyy-sud-protiv-zakona-ob-inoagentakh-289127803.html

Пиар-ход – депутат об исках в Конституционный суд против закона об "иноагентах"

Пиар-ход – депутат об исках в Конституционный суд против закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

У много раз подтверждалось, что закон о прозрачности соответствует принципам демократии, заявила депутат 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T10:52+0400

2024-07-23T10:52+0400

2024-07-23T11:44+0400

грузия

политика

новости

конституционный суд грузии

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Подача исков в Конституционный суд представителями оппозиции и неправительственного сектора является пиар-ходом для создания впечатления якобы массового протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Иски в Конституционный суд Грузии с требованием признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным подали президент Салому Зурабишвили, а после более 120 неправительственных организаций. Оспаривать конституционность закона в суде планируют также оппозиционные партии и омбудсмен страны. По ее словам, много раз подтверждалось, что закон о прозрачности соответствует принципам демократии. "В том числе все больше заявлений о необходимости прозрачности делается в Европарламенте и в разных странах ЕС. На саммите в Великобритании было принято решение, что ЕС необходимо ввести принципы прозрачности в отношении неправительственного сектора", – отметила она. Депутат считает, что парламентские выборы, которые пройдут 26 октября, подтвердят, что "запуск этого принципа имеет поддержку грузинского народа". Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии 3 июня.Президент Грузии направила иск в Конституционный суд против закона об "иноагентах" >>В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, конституционный суд грузии, закон об "иноагентах"