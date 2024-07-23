https://sputnik-georgia.ru/20240723/rossiya-i-gruziya-dolzhny-provesti-match-legend-futbola--arshavin-289140910.html

Россия и Грузия должны провести матч легенд футбола – Аршавин

Россия и Грузия должны провести матч легенд футбола – Аршавин

Sputnik Грузия

В Тбилиси на матч легенд сборных Грузии и России может собраться полный стадион, считает Андрей Аршавин 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T18:23+0400

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2024-07-23T18:23+0400

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грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Россия и Грузия должны провести матч легенд футбола, ведь такие встречи объединяют народы, сказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин в интервью ТАСС.В Минске 7 июля прошел первый международный матч Лиги легенд, в котором сыграли сборные России и Беларуси (1:1, 5:4 – по пенальти). Аршавин принял участие в игре.В Грузии всегда был хороший уровень футболистов, и если на поле выйдут братья Арвеладзе, Малхаз Асатиани, Георгий Деметрадзе, Михаил Ашветия, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе – это станет очень яркой вывеской для Лиги легенд, отметил он. В Тбилиси на ретро-матч сборных может собраться полный стадион, считает футболист.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, россия, георгий деметрадзе, леван кобиашвили, минск, грузино-российские отношения