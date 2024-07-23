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Россия и Грузия должны провести матч легенд футбола – Аршавин
Россия и Грузия должны провести матч легенд футбола – Аршавин
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В Тбилиси на матч легенд сборных Грузии и России может собраться полный стадион, считает Андрей Аршавин 23.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Россия и Грузия должны провести матч легенд футбола, ведь такие встречи объединяют народы, сказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин в интервью ТАСС.В Минске 7 июля прошел первый международный матч Лиги легенд, в котором сыграли сборные России и Беларуси (1:1, 5:4 – по пенальти). Аршавин принял участие в игре.В Грузии всегда был хороший уровень футболистов, и если на поле выйдут братья Арвеладзе, Малхаз Асатиани, Георгий Деметрадзе, Михаил Ашветия, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе – это станет очень яркой вывеской для Лиги легенд, отметил он. В Тбилиси на ретро-матч сборных может собраться полный стадион, считает футболист.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, россия, георгий деметрадзе, леван кобиашвили, минск, грузино-российские отношения
спорт, новости, россия, георгий деметрадзе, леван кобиашвили, минск, грузино-российские отношения
Россия и Грузия должны провести матч легенд футбола – Аршавин
В Тбилиси на матч легенд сборных Грузии и России может собраться полный стадион, считает Андрей Аршавин
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Россия и Грузия должны провести матч легенд футбола, ведь такие встречи объединяют народы, сказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин в интервью ТАСС.
В Минске 7 июля прошел первый международный матч Лиги легенд, в котором сыграли сборные России и Беларуси (1:1, 5:4 – по пенальти). Аршавин принял участие в игре.
"Вслед за Беларусью РФС надо проводить матчи легенд с Грузией, Казахстаном, Узбекистаном, - сказал Аршавин. - Сейчас это актуально, такие встречи объединяют народы, сохраняют нашу общую историю. Можно бесконечно проводить саммиты и конференции, но по-настоящему людей сближает футбол", - отметил он.
В Грузии всегда был хороший уровень футболистов, и если на поле выйдут братья Арвеладзе, Малхаз Асатиани, Георгий Деметрадзе, Михаил Ашветия, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе – это станет очень яркой вывеской для Лиги легенд, отметил он.
В Тбилиси на ретро-матч сборных может собраться полный стадион, считает футболист.