https://sputnik-georgia.ru/20240723/stoimost-gruzinskogo-vina-v-mire-vyrosla-289135247.html

Стоимость грузинского вина в мире выросла

Стоимость грузинского вина в мире выросла

Sputnik Грузия

Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T13:35+0400

2024-07-23T13:35+0400

2024-07-23T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Средняя стоимость грузинского вина в мире выросла на 40 центов США, заявил зампредседателя Национального агентства вина Давид Ткемаладзе в эфире "Бизнес-партнера". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах и в 2024 году планирует потратить 16 миллионов лари на мероприятия, направленные на его популяризацию. По информации Ткемаладзе, грузинские вина в разных странах представлены как в среднем ценовом сегменте, так в высоком и премиальном. "Это часть нашей политики. И Национальное агентство вина стремится к тому, чтобы грузинское вино заняло место как категория. Как, например, французское вино, итальянское и т. д. Перспектива уже недалекая, просто требует работы и траты средств", – отметил он. По его словам, количество грузинского вина и наименования позволяют сделать продукт не массовым, а особенным – таким, который будет отличаться от других. Грузия в первом полугодии 2024 года экспортировала 54,5 миллиона литров вина на сумму 156,7 миллиона долларов в 61 страну мира. Объем экспорта и доходы от продаж грузинского вина выросли на 26 и 24% соответственно. Значительный рост экспорта грузинского вина зафиксирован в Польшу, США, Германию, Великобританию, Канаду и Турцию. Уже многие годы Россия остается главным покупателем грузинского вина, на ее долю приходится около 79% всего экспорта грузинского вина. По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Грузинское вино продолжает покорять Германию>>Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, сакстат, тбилиси, грузинское вино, вино и виноделие грузии