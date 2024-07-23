https://sputnik-georgia.ru/20240723/sud-ne-vmeshalsya-v-prava-prezidenta-gruzii-a-vypolnil-svoi-obyazatelstva--deputat-289133114.html
Суд не вмешался в права президента Грузии, а выполнил свои обязательства – депутат
Суд не вмешался в права президента Грузии, а выполнил свои обязательства – депутат
Sputnik Грузия
Решению суда предшествовал иск к президенту Грузии с требованием признать недействительным распоряжение от 15 июля 23.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-23T12:51+0400
2024-07-23T12:51+0400
2024-07-23T12:51+0400
грузия
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нино гвенетадзе
высший совет юстиции
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Своим решением приостановить действие указа о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции Тбилисский городской суд не вмешивался в права президента Грузии Саломе Зурабишвили, а лишь выполнил свои обязательства, заявил депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. В президентской администрации накануне назвали решение суда нарушением Конституции страны. Этому решению предшествовал иск М. К. к президенту с требованием признать недействительным распоряжение о назначении Цикаришвили и издать новый акт о назначении истца членом Совета. При этом истец ходатайствовал о приостановке действия акта до окончания судопроизводства. Между тем, часть оппозиции назвала решение суда беспрецедентным случаем и пренебрежением полномочиями президента. "Президенту запретили издавать акт о назначении или выдвижении новых кандидатур, что является беспрецедентными явлением и еще раз показывает, как "Грузинская мечта" может принести интересы страны в жертву интересам клана. Подобного в истории еще не случалось", – заявила независимый оппозиционный депутат Теона Акубардия. Как заявил ранее парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе, Конституция предоставляет президенту полномочия самостоятельно выбирать и назначать одного члена Высшего совета юстиции. В Совет входят 14 избранных на четыре года членов и председатель Верховного суда Грузии. Суд приостановил акт президента Грузии о назначении члена Высшего совета юстиции>>От имени президентской администрации Мсхиладзе обратился к общественности, дипломатическому корпусу, международному сообществу, международным организациям, ОБСЕ/БДИПЧ, представители которых наблюдали за процессом выбора кандидата в Высший совет юстиции и призывал всех надлежащим образом отреагировать по этому вопросу. Он подчеркнул, что истец обратился в суд 22 июля, и в тот же день суд удовлетворил его ходатайство. Цикаришвили должен был приступить к исполнению обязанностей с 23 июля. Цикаришвили в прошлом был помощником председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе (2015-2018 годы). После ее отставки Цикаришвили заявил, что на Гвенетадзе оказывалось давление, чтобы она сотрудничала с "судебным кланом", но она это не подтвердила, так как против нее был компромат. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, гурам мачарашвили, саломе зурабишвили , нино гвенетадзе, высший совет юстиции, тбилисский городской суд
грузия, политика, новости, гурам мачарашвили, саломе зурабишвили , нино гвенетадзе, высший совет юстиции, тбилисский городской суд
Суд не вмешался в права президента Грузии, а выполнил свои обязательства – депутат
Решению суда предшествовал иск к президенту Грузии с требованием признать недействительным распоряжение от 15 июля
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Своим решением приостановить действие указа о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции Тбилисский городской суд не вмешивался в права президента Грузии Саломе Зурабишвили, а лишь выполнил свои обязательства, заявил депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
В президентской администрации накануне назвали решение суда нарушением Конституции страны. Этому решению предшествовал иск М. К. к президенту с требованием признать недействительным распоряжение о назначении Цикаришвили и издать новый акт о назначении истца членом Совета. При этом истец ходатайствовал о приостановке действия акта до окончания судопроизводства.
"Суд счел необходимым и приостановил действие правового акта президента. Кто-то может считать, что это правильно или неправильно, но говорить "судью кто спрашивает" стыдно. Кто-то может критиковать решение суда о приостановке, но суд не вмешался в права президента, а выполнил свои обязательства", – заявил Мачарашвили.
Между тем, часть оппозиции назвала решение суда беспрецедентным случаем и пренебрежением полномочиями президента.
"Президенту запретили издавать акт о назначении или выдвижении новых кандидатур, что является беспрецедентными явлением и еще раз показывает, как "Грузинская мечта" может принести интересы страны в жертву интересам клана. Подобного в истории еще не случалось", – заявила независимый оппозиционный депутат Теона Акубардия.
Как заявил ранее парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе, Конституция предоставляет президенту полномочия самостоятельно выбирать и назначать одного члена Высшего совета юстиции. В Совет входят 14 избранных на четыре года членов и председатель Верховного суда Грузии.
От имени президентской администрации Мсхиладзе обратился к общественности, дипломатическому корпусу, международному сообществу, международным организациям, ОБСЕ/БДИПЧ, представители которых наблюдали за процессом выбора кандидата в Высший совет юстиции и призывал всех надлежащим образом отреагировать по этому вопросу.
Он подчеркнул, что истец обратился в суд 22 июля, и в тот же день суд удовлетворил его ходатайство. Цикаришвили должен был приступить к исполнению обязанностей с 23 июля.
Цикаришвили в прошлом был помощником председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе (2015-2018 годы). После ее отставки Цикаришвили заявил, что на Гвенетадзе оказывалось давление, чтобы она сотрудничала с "судебным кланом", но она это не подтвердила, так как против нее был компромат.