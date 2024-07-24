https://sputnik-georgia.ru/20240724/es-ne-otkazhet-gruzinskomu-narodu-v-nachale-peregovorov--premer-gruzii-289158468.html

ЕС не откажет грузинскому народу в начале переговоров – премьер Грузии

ЕС не откажет грузинскому народу в начале переговоров – премьер Грузии

Sputnik Грузия

В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T21:30+0400

2024-07-24T21:30+0400

2024-07-24T21:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Евросоюз не откажет грузинскому народу в начале переговоров о вступлении Грузии в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Также Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в ЕС. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Переговоры с Украиной и Молдовой открылись 25 июня. По его словам, если Грузия получит отказ, это будет большой несправедливостью. "Если произойдет иначе, то получается, что к грузинскому народу неправильное отношение. Вы видите, какая ситуация – есть серьезная несправедливость. Например, Молдова – страна-член СНГ с нулевым политическим и медиа плюрализмом, с серьезными проблемами в плане демократии, коррупции, и в такой ситуации с Молдовой открыты переговоры, а с нами – нет. Это большая несправедливость", – сказал Кобахидзе. По его словам, такую несправедливость можно объяснить различными интересами ЕС и Грузии. Ранее премьер-министр Грузии назвал причиной изменения вектора интересов Запада завершение конфликта на Украине. Отношения Грузии и ЕС Отношения Грузии с ЕС стали ухудшаться с лета 2024 года. Девятого июля посол ЕС Павел Герчинский заявил о том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Что касается Европарламента, в последнее время власти Грузии часто выступали с критикой принимаемых им резолюций, заявляя, что они не имеют никакой ценности. Конфликт на Украине закончится раньше в случае победы Трампа в США – премьер Грузии>>За последние два года Европарламент принял четыре резких резолюции по Грузии. Первая резолюция была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 24 апреля 2024 года. В последней резолюции Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили. Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что к 2030 году Грузия среди стран-кандидатов будет лучше всех готова к интеграции в Евросоюз и продолжит предпринимать шаги в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, европарламент, грузия - евросоюз, евросоюз