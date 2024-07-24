https://sputnik-georgia.ru/20240724/premer-gruzii-amoralnoe-obedinenie-khazaradze-i-elisashvili--vypolnenie-chuzhogo-zakaza-289151861.html

Премьер Грузии: аморальное объединение Хазарадзе и Элисашвили – выполнение чужого заказа

Премьер Грузии: аморальное объединение Хазарадзе и Элисашвили – выполнение чужого заказа

Sputnik Грузия

Такие объединения говорят о том, что сегодня оппозиционные политики несамостоятельны в принятии своих решений, считает Кобахидзе 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T16:55+0400

2024-07-24T16:55+0400

2024-07-24T16:55+0400

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алеко элисашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Объединение лидеров оппозиционных партий "Граждане" и "Лело для Грузии" Алеко Элисашвили и Мамуки Хазарадзе – это выполнение задания, которое заставляет переступить за грань морали, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили объявил о своем присоединении к альянсу двух оппозиционных партий "Лело для Грузии", "Для народа" и политического движения "Площадь свободы". Ранее Элисашвили был главным критиком лидера партии "Лело", основателя одного из самых крупных банков страны TBC Мамуки Хазарадзе.Такие объединения, по словам премьера, говорят о том, что сегодня оппозиционные политики, в прошлом оскорблявшие друг друга, несамостоятельны в принятии своих решений."Это все означает, что эти люди, политики не независимы в своих решениях. Есть политики, которые ругали друг друга непристойными словами, использовали в отношении друг друга оценки, неэтичные с любой точки зрения, и сегодня эти политики вместе", – сказал Кобахидзе.При этом он назвал союз Хазарадзе и Элисашвили несерьезным."Что касается союза "Лело" и Элисашвили, то это несерьезно. На самом деле ни при каких условиях конфигурации у них нет шансов преодолеть барьер", – заявил премьер.Между тем депутат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Александр Раквиашвили оценил объединение партий как "христианский поступок". Партия "Граждане" была основана в августе 2020 года гражданским активистом Алеко Элисашвили. В октябре того же года партия прошла в парламент и стала одной из двух оппозиционных партий, которые не присоединились к бойкоту работы парламента. Представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани даже был избран на пост Народного защитника Грузии. Партия "Лело для Грузии", которую создали основатели одного из крупнейших банков Грузии – TBC — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, прошла в парламент на выборах 2020 года. Что касается партии правозащитницы Анны Долидзе "Для народа", то она представлена в совещательном органе Тбилиси – сакребуло (горсобрание). Политическое движение "Площадь свободы" основал глава НПО "Центр многопартийной демократии" (EECMD) Леван Цуцкиридзе в начале июля вместе с представителями других неправительственных организаций, участвовавших в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>В правящей партии к перегруппировкам в оппозиции относятся скептически. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, рейтинг "Грузинской мечты" составляет около 60%. Как бы ни перегруппировалась оппозиция, в "Мечте" уверены, что ее победе ничего не грозит. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, мамука хазарадзе, алеко элисашвили, единое национальное движение