https://sputnik-georgia.ru/20240724/premer-gruzii-amoralnoe-obedinenie-khazaradze-i-elisashvili--vypolnenie-chuzhogo-zakaza-289151861.html
Премьер Грузии: аморальное объединение Хазарадзе и Элисашвили – выполнение чужого заказа
Премьер Грузии: аморальное объединение Хазарадзе и Элисашвили – выполнение чужого заказа
Sputnik Грузия
Такие объединения говорят о том, что сегодня оппозиционные политики несамостоятельны в принятии своих решений, считает Кобахидзе 24.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-24T16:55+0400
2024-07-24T16:55+0400
2024-07-24T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Объединение лидеров оппозиционных партий "Граждане" и "Лело для Грузии" Алеко Элисашвили и Мамуки Хазарадзе – это выполнение задания, которое заставляет переступить за грань морали, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили объявил о своем присоединении к альянсу двух оппозиционных партий "Лело для Грузии", "Для народа" и политического движения "Площадь свободы". Ранее Элисашвили был главным критиком лидера партии "Лело", основателя одного из самых крупных банков страны TBC Мамуки Хазарадзе.Такие объединения, по словам премьера, говорят о том, что сегодня оппозиционные политики, в прошлом оскорблявшие друг друга, несамостоятельны в принятии своих решений."Это все означает, что эти люди, политики не независимы в своих решениях. Есть политики, которые ругали друг друга непристойными словами, использовали в отношении друг друга оценки, неэтичные с любой точки зрения, и сегодня эти политики вместе", – сказал Кобахидзе.При этом он назвал союз Хазарадзе и Элисашвили несерьезным."Что касается союза "Лело" и Элисашвили, то это несерьезно. На самом деле ни при каких условиях конфигурации у них нет шансов преодолеть барьер", – заявил премьер.Между тем депутат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Александр Раквиашвили оценил объединение партий как "христианский поступок". Партия "Граждане" была основана в августе 2020 года гражданским активистом Алеко Элисашвили. В октябре того же года партия прошла в парламент и стала одной из двух оппозиционных партий, которые не присоединились к бойкоту работы парламента. Представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани даже был избран на пост Народного защитника Грузии. Партия "Лело для Грузии", которую создали основатели одного из крупнейших банков Грузии – TBC — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, прошла в парламент на выборах 2020 года. Что касается партии правозащитницы Анны Долидзе "Для народа", то она представлена в совещательном органе Тбилиси – сакребуло (горсобрание). Политическое движение "Площадь свободы" основал глава НПО "Центр многопартийной демократии" (EECMD) Леван Цуцкиридзе в начале июля вместе с представителями других неправительственных организаций, участвовавших в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>В правящей партии к перегруппировкам в оппозиции относятся скептически. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, рейтинг "Грузинской мечты" составляет около 60%. Как бы ни перегруппировалась оппозиция, в "Мечте" уверены, что ее победе ничего не грозит. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, мамука хазарадзе, алеко элисашвили, единое национальное движение
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, мамука хазарадзе, алеко элисашвили, единое национальное движение
Премьер Грузии: аморальное объединение Хазарадзе и Элисашвили – выполнение чужого заказа
Такие объединения говорят о том, что сегодня оппозиционные политики несамостоятельны в принятии своих решений, считает Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Объединение лидеров оппозиционных партий "Граждане" и "Лело для Грузии" Алеко Элисашвили и Мамуки Хазарадзе – это выполнение задания, которое заставляет переступить за грань морали, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили объявил о своем присоединении к альянсу двух оппозиционных партий "Лело для Грузии", "Для народа" и политического движения "Площадь свободы". Ранее Элисашвили был главным критиком лидера партии "Лело", основателя одного из самых крупных банков страны TBC Мамуки Хазарадзе.
"Конечно, для любого человека было бы морально неприемлемо объединение с тем человеком, которого ты ругал непристойными словами, но им приходится преодолевать эту моральную грань по одной простой причине – они берут заказ, задание и действуют в соответствии с этим заказом и заданием. Если бы они были независимы в своих решениях, конечно, они бы не смогли этого сделать", – сказал Кобахидзе.
Такие объединения, по словам премьера, говорят о том, что сегодня оппозиционные политики, в прошлом оскорблявшие друг друга, несамостоятельны в принятии своих решений.
"Это все означает, что эти люди, политики не независимы в своих решениях. Есть политики, которые ругали друг друга непристойными словами, использовали в отношении друг друга оценки, неэтичные с любой точки зрения, и сегодня эти политики вместе", – сказал Кобахидзе.
При этом он назвал союз Хазарадзе и Элисашвили несерьезным.
"Что касается союза "Лело" и Элисашвили, то это несерьезно. На самом деле ни при каких условиях конфигурации у них нет шансов преодолеть барьер", – заявил премьер.
Между тем депутат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Александр Раквиашвили оценил объединение партий как "христианский поступок".
"Мамука (Хазарадзе - ред.) простил Алеко (Элисашвили - ред.). Это настоящий христианский поступок. Я поздравляю обе партии с оформлением единства их лидеров. Надеюсь увидеть еще больше лидеров в вашем единстве, включая Гахария. Я понимаю, он сильно виноват, но он тоже заслуживает прощения", – сказал Раквиашвили.
Партия "Граждане" была основана в августе 2020 года гражданским активистом Алеко Элисашвили. В октябре того же года партия прошла в парламент и стала одной из двух оппозиционных партий, которые не присоединились к бойкоту работы парламента. Представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани даже был избран на пост Народного защитника Грузии.
Партия "Лело для Грузии", которую создали основатели одного из крупнейших банков Грузии – TBC — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, прошла в парламент на выборах 2020 года.
Что касается партии правозащитницы Анны Долидзе "Для народа", то она представлена в совещательном органе Тбилиси – сакребуло (горсобрание).
Политическое движение "Площадь свободы" основал глава НПО "Центр многопартийной демократии" (EECMD) Леван Цуцкиридзе в начале июля вместе с представителями других неправительственных организаций, участвовавших в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния".
В правящей партии к перегруппировкам в оппозиции относятся скептически. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, рейтинг "Грузинской мечты" составляет около 60%. Как бы ни перегруппировалась оппозиция, в "Мечте" уверены, что ее победе ничего не грозит.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.