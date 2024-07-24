https://sputnik-georgia.ru/20240724/vybory-v-gruzii-registratsiyu-proshli-13-partiy-289154581.html

Выборы в Грузии: регистрацию прошли 13 партий

Выборы в Грузии: регистрацию прошли 13 партий

Sputnik Грузия

Все партии, прошедшие регистрацию, должны представить ЦИК минимум 25 тысяч подписей избирателей до 1 августа 2024 года 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T16:45+0400

2024-07-24T16:45+0400

2024-07-24T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 13 партий из 28, подавших заявки на участие в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года, говорится в материалах на сайте Центральной избирательной комиссии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Срок подачи заявлений партиями, не участвовавшими в последних парламентских выборах и не имеющими своего представителя в парламенте, истек 15 июля.По данным ЦИК, регистрацию уже прошли партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Лейбористская партия" Шалвы Нателашвили, "Наша объединенная Грузия" Исаки Гиоргадзе, "Третий путь" Георгия Туманишвили, "Грузия" Георгия Лилуашвили, "Социал-демократическая партия" Автандила Велтаури, "За справедливость" Эки Беселия, "Свободная Грузия" Кахи Кукава, "Левый альянс" Констатина Гугушвили, "Трибуна" Давида Чичинадзе, "Измени Грузию" Георгия Гагнидзе, "Для народа" Анны Долидзе и "Партия зеленых" Георгия Гачечиладзе. Отказано в регистрации было партии "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия". Все партии, прошедшие регистрацию, должны представить ЦИК минимум 25 тысяч подписей избирателей до 1 августа 2024 года. В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и остальные партии. По данным ЦИК, те партии, которые участвовали в последних выборах и у которых есть свой представитель в парламенте, могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов не позднее 30 августа. В число этих партий входят: Парламент Грузии избирается на 4 года. Членом законодательного органа может стать гражданин Грузии в возрасте 25 лет и выше, который жил в стране минимум 10 лет. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, – 150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии. Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку более 50% избирателей. Голосование пройдет как в Грузии, так и за ее пределами. Иностранные граждане не имеют права участвовать в выборах в Грузии, создавать партии, вступать в партии, делать пожертвования партиям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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