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Дело о покушении на Иванишвили: опрос свидетелей продолжается

Дело о покушении на Иванишвили: опрос свидетелей продолжается

Sputnik Грузия

СГБ за последние дни опросила нескольких грузинских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Украине 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T16:20+0400

2024-07-25T16:20+0400

2024-07-25T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Опрос грузинских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Украине, по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти, а также подготовки убийства основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в присутствии судьи-магистрата продолжается, показания дал Константин Джгамая. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что проводит расследование в том числе относительно подготовки убийства почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. За последние дни СГБ опросила нескольких грузинских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ: Надима Хмаладзе, Лашу Чигладзе и Гелу Кахабришвили. На опрос также был вызван Важа Цецадзе. Между тем его адвокат Торнике Чиковани отметил, что вопросы касались и образа жизни его подзащитного. "Был разговор вокруг дела, образе жизни Джгамая, о том, что он принимал участие в боевых действиях на Украине", – сказал Чиковани. Также, по его словам, вопросы касались конкретных лиц и других деталей дела, которые он не может рассказать из-за подписки о неразглашении. Расследование СГБ Грузии Службе госбезопасности Грузии 24 июля подтвердила, что проводит расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти, включая убийство почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Накануне о том, что СГБ завело дело о планируемом покушении на Иванишвили и других лидеров "Грузинской мечты" и в рамках него опрашивает грузинских добровольцев, воевавших на Украине, 23 июля заявил адвокат Гелы Кахабришвили Михаил Рамишвили. По словам адвоката, который присутствовал на опросе, следствие интересовалось контактировал ли его подзащитный с основателем "Грузинского национального легиона"* на Украине Мамукой Мамулашвили и нет ли у него связей с иностранной разведкой. Некоторые из опрошенных добровольцев (Константин Джгамая и Надима Хмаладзе) участвовали в масштабных акциях протеста в Тбилиси против резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния". Акции проходили как в 2023 году, когда законопроект инициировали первый раз, и в 2024 году, когда было решено вернуться к нему. СГБ Грузии еще в сентябре 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Служба госбезопасности Грузии подтвердила расследование подготовки покушения на Иванишвили>>Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планировались при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. По данным СГБ, гражданские беспорядки в Грузии планировала организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть. Одним из авторов плана был замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находились лица грузинского происхождения, в том числе член ближайшего окружения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили, а также бывший член охраны Саакашвили Михаил Батурин. В заявлении СГБ сказано, что организаторы беспорядков намеревались разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибли бы как мирные жители, так и правоохранители. При осуществлении теракта они надеялись на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создало бы благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.* "Грузинский национальный легион" признан в РФ террористической организациейПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сгб, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, мамука мамулашвили, украина, грузинская мечта - демократическая грузия