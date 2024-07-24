https://sputnik-georgia.ru/20240724/sluzhba-gosbezopasnosti-gruzii-podtverdilo-rassledovaniya-podgotovki-pokusheniya-na-ivanishvili-289148872.html

Служба госбезопасности Грузии подтвердила расследование подготовки покушения на Иванишвили

Служба госбезопасности Грузии подтвердила расследование подготовки покушения на Иванишвили

Sputnik Грузия

В Грузии планировалось свержение власти насильственным путем на фоне беспорядков в стране и ослабления власти, сказано в заявлении СГБ 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T10:30+0400

2024-07-24T10:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии проводит расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти, включая убийство почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, говорится в сообщении на сайте ведомства. СГБ Грузии за последние дни опросила нескольких грузинских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, Надима Хмаладзе, Лашу Чигладзе, Константина Джгамая и Гелу Кахабришвили. На опрос также вызван Важа Цецадзе. Цель преступных действий – свержение государственной власти насильственным путем деструктивными силами на фоне беспорядков в стране и ослабления власти, отмечено в заявлении. "По уголовному делу проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых конкретные лица вызываются в следственный орган для допроса в качестве свидетелей", – говорится в сообщении. Расследование СГБ Грузии О том, что СГБ завело дело о планируемом покушении на Иванишвили и других лидеров "Грузинской мечты" и в рамках него опрашивает грузинских добровольцев, воевавших на Украине, 23 июля заявил адвокат Гелы Кахабришвили Михаил Рамишвили. По словам адвоката, который присутствовал на опросе, следствие интересовалось контактировал ли его подзащитный с основателем "Грузинского национального легиона"* на Украине Мамукой Мамулашвили и нет ли у него связей с иностранной разведкой. Некоторые из опрошенных добровольцев (Константин Джгамая и Надима Хмаладзе) участвовали в масштабных акциях протеста в Тбилиси против резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния". Акции проходили как в 2023 году, когда законопроект инициировали первый раз, и в 2024 году, когда было решено вернуться к нему. C Иванишвили борются за то, что он защищает интересы Грузии – депутат о расследовании СГБ>>СГБ Грузии еще в сентябре 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планировались при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. По данным СГБ, гражданские беспорядки в Грузии планировала организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть. Одним из авторов плана был замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находились лица грузинского происхождения, в том числе член ближайшего окружения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили, а также бывший член охраны Саакашвили Михаил Батурин. Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>В заявлении СГБ сказано, что организаторы беспорядков намеревались разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибли бы как мирные жители, так и правоохранители. При осуществлении теракта они надеялись на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создало бы благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.* "Грузинский национальный легион" признан в РФ террористической организациейПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, мамука мамулашвили, сгб, украина, грузинская мечта - демократическая грузия