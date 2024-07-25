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Дополнительные 100 млн лари для Минобороны Грузии – министр рассказал на что пойдут деньги
Дополнительные 100 млн лари для Минобороны Грузии – министр рассказал на что пойдут деньги
Sputnik Грузия
Правительство Грузии приняло решение увеличить расходную часть госбюджета на 519 миллионов лари, основная часть средств пойдет Минздраву, Минобороны и... 25.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-25T16:03+0400
2024-07-25T16:03+0400
2024-07-25T16:03+0400
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ираклий чиковани
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Министерство обороны Грузии потратит дополнительные средства из увеличенного бюджета на укрепление обороноспособности и социальную политику, заявил глава ведомства Ираклий Чиковани. По решению правительства Грузии, бюджет Минобороны, который на сегодняшний день составляет 1,4 миллиарда, увеличат на 100 миллионов лари.По его словам, этот ресурс в первую очередь направлен на укрепление конкретных оборонных возможностей, а часть – на социальную политику."У нас также есть несколько вопросов, которые представляют собой важные проекты, важные планы, которые связаны не только с 2024 годом, но и являются долгосрочными. Мы интенсивно работаем с премьер-министром и правительством Грузии по этим вопросам", – сказал Чиковани. Бюджет Грузии вырастет на 519 миллионов: куда пойдут деньги>>Правительство Грузии в середине июля 2024 года приняло решение увеличить расходную часть государственного бюджета Грузии на 519 миллионов лари, основная часть средств пойдет Минздраву, Минобороны и Минобразования. На сегодняшний день ассигнования бюджета на 2024 год составляют 25,04 миллиарда лари.Сколько денег уже есть у ведомствБюджет Министерства регионального развития и инфраструктуры определен на уровне 3, 4 миллиарда, бюджет Минздрава – 7,8 миллиарда, бюджет МИД – 187,5 миллиона, бюджет Министерства обороны – 1,4 миллиарда, бюджет МВД – 1,3 миллиарда, бюджет Минобразования – 2,5 миллиарда, бюджет Министерства культуры и спорта – 471,96 миллиона, бюджет ЦИК – 171,2 миллиона, трансфер для муниципалитетов составляет 550 миллионов.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 июля составляет 2,7152 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий чиковани, министерство обороны грузии
грузия, новости, политика, ираклий чиковани, министерство обороны грузии
Дополнительные 100 млн лари для Минобороны Грузии – министр рассказал на что пойдут деньги
Правительство Грузии приняло решение увеличить расходную часть госбюджета на 519 миллионов лари, основная часть средств пойдет Минздраву, Минобороны и Минобразования
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Министерство обороны Грузии потратит дополнительные средства из увеличенного бюджета на укрепление обороноспособности и социальную политику, заявил глава ведомства Ираклий Чиковани.
По решению правительства Грузии, бюджет Минобороны, который на сегодняшний день составляет 1,4 миллиарда, увеличат на 100 миллионов лари.
"Направление обороны является приоритетным направлением для "Грузинской мечты", и это выражено в том, что каждый год мы тратим все больше и больше ресурсов на укрепление нашей обороноспособности и, конечно же, на улучшение социальных условий, в которых находятся командиры наших Сил обороны", – заявил Чиковани.
По его словам, этот ресурс в первую очередь направлен на укрепление конкретных оборонных возможностей, а часть – на социальную политику.
"У нас также есть несколько вопросов, которые представляют собой важные проекты, важные планы, которые связаны не только с 2024 годом, но и являются долгосрочными. Мы интенсивно работаем с премьер-министром и правительством Грузии по этим вопросам", – сказал Чиковани.
Правительство Грузии в середине июля 2024 года приняло решение увеличить расходную часть государственного бюджета Грузии на 519 миллионов лари, основная часть средств пойдет Минздраву, Минобороны и Минобразования. На сегодняшний день ассигнования бюджета на 2024 год составляют 25,04 миллиарда лари.
Сколько денег уже есть у ведомств
Бюджет Министерства регионального развития и инфраструктуры определен на уровне 3, 4 миллиарда, бюджет Минздрава – 7,8 миллиарда, бюджет МИД – 187,5 миллиона, бюджет Министерства обороны – 1,4 миллиарда, бюджет МВД – 1,3 миллиарда, бюджет Минобразования – 2,5 миллиарда, бюджет Министерства культуры и спорта – 471,96 миллиона, бюджет ЦИК – 171,2 миллиона, трансфер для муниципалитетов составляет 550 миллионов.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 июля составляет 2,7152 GEL/$1.