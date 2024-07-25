https://sputnik-georgia.ru/20240725/kak-idet-stroitelstvo-iskusstvennogo-ostrova-batumi-aylend-289165955.html

Как идет строительство искусственного острова "Батуми Айленд"?

Как идет строительство искусственного острова "Батуми Айленд"?

Sputnik Грузия

Инновационный город будущего станет реальностью, отметил Торнике Рижвадзе 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T13:39+0400

2024-07-25T13:39+0400

2024-07-25T13:44+0400

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аджария

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Крупнейший инвестиционный проект строительства искусственного острова "Батуми Айленд" в черноморском регионе Грузии – Аджарии реализован на 20%, заявил председатель правительства автономной республики Торнике Рижвадзе в эфире телеканала "Имеди". В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Строительство "Батуми Айленд" начато в сентябре 2022 года. Планируется активно начать первое строительство, если не через несколько недель, то через несколько месяцев, заявил глава Аджарии и отметил, что этот инновационный город будущего станет реальностью.Инвестор "Амбасадор групп" планирует потратить на строительство первой фазы проекта не менее 100 миллионов долларов и трудоустроить две тысячи местных жителей. Решением правительства и соответствующим постановлением компании предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях Барцхана и Тамар в Батуми. В Грузии началось строительство искусственного острова "Батуми Айленд">>Согласно проекту, на острове появятся общественные пляжи, зоны активного и пассивного отдыха, аквапарки, променады, приморский бульвар, яхт-клуб, образовательные заведения, торговые центры, гостиницы и жилые дома. Представленная концепция предполагает привлечение масштабных инвестиций и расширение административных границ Батуми, что означает избавление города от существующей застройки и укрепление его береговой линии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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