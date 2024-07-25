https://sputnik-georgia.ru/20240725/kogda-zarubezhnye-donory-perestanut-finansirovat-radikalizm-v-gruzii--mnenie-premera-289166190.html

Когда зарубежные доноры перестанут финансировать радикализм в Грузии? – мнение премьера

Когда зарубежные доноры перестанут финансировать радикализм в Грузии? – мнение премьера

Sputnik Грузия

Финансирование НПО является одной из главных тем обсуждения в Грузии 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T15:28+0400

2024-07-25T15:28+0400

2024-07-25T15:47+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Практика зарубежного финансирования неправительственных организаций, которые в свою очередь поощряют поляризацию и радикализм в Грузии, прекратится после того, как информация об их финансах станет прозрачной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Финансирование НПО является одной из главных тем обсуждения в Грузии. Власти страны уже несколько лет говорят о том, что неправительственные организации вмешиваются в политику, скрывая источники финансирования и их цели. Объектом критики властей стали и зарубежные доноры. По словам премьера, страна постоянно крутится по замкнутому кругу – т. н. поляризации, того же радикализма. "Существует замкнутый круг, который препятствует развитию страны", – заявил премьер-министр Грузии. Глава правительства рассказал о конкретном факте, когда поляризация в Грузии финансировалась из-за рубежа. "Мы зафиксировали ряд фактов, совершенно случайно, в том числе на основе оговорок, когда поляризация и радикализм финансировались из-за пределов страны, и одним из таких фактов было финансирование партии "Дроа", – сказал Кобахидзе. По словам премьера, финансирование партии из-за рубежа запрещено во всех странах.. Финансировалась не только партия "Дроа", но и напрямую избирательная кампания, что, по словам премьера, является абсолютно неконституционным явлением. "Была создана фальшивая неправительственная организация, которая на самом деле была копией партии "Дроа" и финансировалась напрямую из фонда, связанного с ЕС", – отметил премьер. По словам премьера, как только была обнародована информация о финансировании "Дроа", то есть о той же поляризации и радикализме, "Европейский фонд за демократию" прекратил финансирование "Дроа". Крупные НПО в Грузии вмешиваются в политические процессы, которые их не касаются, и тем самым ставят под вопрос истинные цели своего финансирования, сказал Кобахидзе.В правящей партии Грузии утверждают, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Именно желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". Почти два месяца после инициирования законопроекта в Тбилиси и периодически в регионах проходили акции протеста. Против закона об "иноагентах" выступили оппозиция, НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии, заявил весь Запад. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Что скрывают доноры о финансировании партий и НПО в Грузии?>>В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.* Деятельность соцсети Facebook запрещена в России как экстремистскаяПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе