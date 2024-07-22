https://sputnik-georgia.ru/20240722/iz-byudzheta-es-v-obkhod-zakona--chto-skryvayut-donory-o-finansirovanii-partiy-i-npo-v-gruzii-289116313.html

Из бюджета ЕС в обход закона – что скрывают доноры о финансировании партий и НПО в Грузии?

Из бюджета ЕС в обход закона – что скрывают доноры о финансировании партий и НПО в Грузии?

Sputnik Грузия

Именно желанием сделать финансирование НПО и СМИ прозрачным власти Грузии обосновали принятие закона о прозрачности 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T11:53+0400

2024-07-22T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Зарубежные доноры хотят скрыть от населения информацию о том, что оппозиционные партии в Грузии финансируются из бюджета Евросоюза в обход закона через неправительственные организации, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Финансирование НПО является одной из главных тем обсуждения в Грузии. Власти страны уже несколько лет говорят о том, что неправительственные организации вмешиваются в политику, скрывая источники финансирования и их цели. Объектом критики властей стали и зарубежные доноры. Донор не может допустить, чтобы население узнало, что он финансирует такую организацию, как "Стыдно", которая, по словам Папуашвили, пыталась романтизировать "коктейль Молотова". Речь идет об акциях с плакатами "Я кинул", подготовленных организацией "Стыдно" в поддержку Лазаре Григориадиса, осужденного за метание "коктейля Молотова" в полицейских во время массовых протестов против принятия закона об "иноагентах" в марте 2023 года.Как отметил Папуашвили, если посмотреть на партийные неправительственные организации, то можно увидеть, что в конечном итоге очень часто след идет к "Европейскому фонду за демократию" (EED), которым, по информации Папуашвили, управляют некоторые члены Европарламента. По оценке главы парламента, в гражданском секторе Грузии наблюдается кризис – доминирующие НПО фактически полностью господствуют на сцене неправительственного сектора. "Маленькие НПО испытывают страх и опасение перед большими НПО, поскольку, если они пойдут против них и против того нарратива, который они устанавливают, они очернят их перед донорами, и они никогда не смогут получить ни единого тетри от донора. И поэтому фактически в этой связи у нас даже есть некоторые признаки коррупции", – отметил он. В правящей партии Грузии утверждают, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Насколько прозрачны НПО в Грузии – исследование>>Именно желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". Почти два месяца после инициирования законопроекта в Тбилиси и периодически в регионах проходили акции протеста. Против закона об "иноагентах" выступили оппозиция, НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии, заявил весь Запад. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, европарламент, сша, нато