https://sputnik-georgia.ru/20240725/stroitelya-pervogo-glubokovodnogo-porta-v-gruzii-obyavyat-26-iyulya--glava-minekonomiki-289167999.html

Партнера по строительству порта в Анаклия в Грузии объявят 26 июля – глава Минэкономики

Партнера по строительству порта в Анаклия в Грузии объявят 26 июля – глава Минэкономики

Sputnik Грузия

Тендер на отбор компании по строительству порта проходил параллельно отбору частного инвестора 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T13:35+0400

2024-07-25T13:35+0400

2024-07-25T14:07+0400

экономика

грузия

новости

анаклия

леван давиташвили

порт анаклия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/18/249060981_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ab363b03c1f1bbd757417a9347dfa3b4.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Власти Грузии в пятницу, 26 июля, объявят своего партнера по строительству первого глубоководного порта – в городе Анаклия, с потенциальным инвестором переговоры продолжаются, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Тендер на отбор компании по строительству порта проходил параллельно отбору частного инвестора. Он также отметил, что в ближайшее время власти определятся с компанией-инвестором в строительстве порта. "В данном случае мы направили уточняющие вопросы участнику тендера с привлечением консультанта. На этой неделе мы получили подробные ответы, которые снова обрабатываются нашим европейским консультантом. Когда мы получим оценку консультанта на этой неделе, вероятно, завтра, самое позднее – в начале следующей недели, соответствие будет уточнено", – сказал Давиташвили Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. По итогам тендера, до последнего времени претендентами были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. Тендер объявлен согласно закупочным процедурам Всемирного банка, а тендерная документация отправлена "большой четверке компаний" (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord. Заявки в рамках международного тендера на выполнение морских проектных и строительных работ порта Анаклия подали три компании.После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером, создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже приступили к углублению акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Кто будет вести надзор за строительством порта Анаклия? >>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития порта Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, анаклия, леван давиташвили, порт анаклия