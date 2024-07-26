https://sputnik-georgia.ru/20240726/gruziya-budet-proizvodit-kachestvennuyu-muku--predsedatel-soyuza-khlebopekov-289183047.html

Грузия будет производить качественную муку – председатель Союза хлебопеков

Грузия будет производить качественную муку – председатель Союза хлебопеков

Sputnik Грузия

В 2024 году урожай пшеницы, как ранее заявили в Ассоциации производителей зерна и муки, может составить до 180 тысяч тонн 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T14:40+0400

2024-07-26T14:40+0400

2024-07-26T15:13+0400

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кахети

малхаза долидзе

отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Вместе с урожайностью выросло и качество выращенной пшеницы в Грузии, а значит и грузинская мука будет высокого качества, заявил председатель Союза хлебопеков Малхаз Долидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 2024 году урожай пшеницы, как ранее заявили в Ассоциации производителей зерна и муки, может составить до 180 тысяч тонн, примерно на 20% больше по сравнению с 2023 годом. Глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия назвал урожай рекордным. По его мнению, благодаря этому в стране сохранится стабильная ситуация в сфере хлебопекарного производства."Учитывая все это, думаю, что по направлению хлебопродуктов в стране сохранится стабильная ситуация", – сказал Малхаз Долидзе. В регионе Кахети уборка пшеницы уже завершена, а в двух других регионах этот процесс продолжается, отметил заместитель министра сельского хозяйства Тенгиз Насаридзе.В процессе уборки урожая государством и частным сектором мобилизуется уборочная техника, в том числе 30 единиц комбайнов ООО "Компания логистики сельского хозяйства и услуг". По состоянию на 12 июля 2024 года, для содействия выращиванию однолетних культур в рамках проекта "Льготный агрокредит" выдано 419 льготных кредитов на сумму более 16 млн лари. Кроме того, по программе софинансирования уборочной сельхозтехники 52 бенефициарам профинансировано приобретение 53 комбайнов. Софинансирование государства составило 7,4 миллиона лари. С целью создания и развития инфраструктуры для хранения зерна выдано 353 кредита на сумму 29,2 миллиона лари, в том числе в Кахети – 313 кредитов на сумму 19 миллионов лари. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. В Грузии будет рекордный урожай пшеницы – министр>>В целях повышения конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействия ее реализации на местном рынке по решению правительства с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 20 тетри за килограмм. В начале октября временную пошлину продлили до 1 марта 2024 года и увеличили размер налога на 25%, то есть налог установлен в размере 0,25 лари за 1 килограмм муки (250 лари за 1 тонну). Срок действия пошлины продлили в очередной раз в ноябре – до 1 сентября 2024 года. Обзор рынка Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы в так называемом винном регионе страны – Кахети, в районах Сигнаги и Дедоплисцкаро, и немного в Сагареджо. В Дедоплисцкаро 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимает пшеница и рожь. Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, есть посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность и урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы есть в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели. По данным статистики, в 2023 году производство пшеницы в Грузии снизилось на 6,5% и составило 146,6 тысячи тонн. За этот период посевная площадь пшеницы составила 56,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность составила 2,6 тонны на один гектар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, кахети, малхаза долидзе, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии