https://sputnik-georgia.ru/20240726/gruziya-zainteresovana-v-stabilnosti-armenii--vitse-spiker-parlamenta-289180428.html

Грузия заинтересована в стабильности Армении – вице-спикер парламента

Грузия заинтересована в стабильности Армении – вице-спикер парламента

Sputnik Грузия

Участники парламентской группы дружбы Грузия – Армения обсудили экономические и политические вопросы в регионе 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T14:00+0400

2024-07-26T14:00+0400

2024-07-26T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия заинтересована в стабильности Армении, так же, как Армения заинтересована и прагматично подходит к той стабильности, которую Грузия сохранила в этой сложной ситуации, заявил вице-спикер парламента Грузии, руководитель парламентской группы дружбы двух стран Гия Вольский.Вольский принял своего армянского коллегу – заместителя председателя Национального собрания Армении Рубена Рубиняна в регионе Самцхе-Джавахети, где компактно проживают этнические армяне.В рамках рабочего визита члены группы дружбы встретились с представителями местного населения и самоуправления в городе Ахалцихе, где обсудили существующие направления грузино-армянского сотрудничества и важность углубления отношений в будущем.По словам вице-спикера парламента Грузии, соседи должны быть хорошо осведомлены о проблемах друг друга."Мы поддерживаем решение проблемы Армении и Азербайджана, которая очень близка к своему разрешению. На встрече мы обсудили различные вопросы, включая парламентское сотрудничество и направления, представляющие двусторонние интересы", - добавил Вольский.Грузия и Армения подписали план сотрудничества по обороне на 2024 год>>На встречах с членами парламентской группы дружбы, а также с представителями самоуправления и сакребуло региона Самцхе-Джавахети, мы пообещали поддерживать друг друга как во внутренних, так и на внешних направлениях, заявил в свою очередь Рубинян.На встрече в рамках групп дружбы парламентов Грузии и Армении стороны обсудили экономические и политические вопросы в регионе, заявил член группы дружбы, мажоритарный депутат от Ахалцихе Антон Оболашвили."Следует отметить, что углубление экономических отношений между двумя странами позволит нашим странам и нашему населению еще больше укрепить торгово-экономическое сотрудничество", - заявил Оболашвили.Грузия и АрменияГрузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов.В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам.В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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