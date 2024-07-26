https://sputnik-georgia.ru/20240726/na-olimpiade-2024-ne-raz-podnimut-flag-gruzii--vitse-premer-gruzii-289184646.html
На Олимпиаде-2024 не раз поднимут флаг Грузии – вице-премьер Грузии
На Олимпиаде-2024 не раз поднимут флаг Грузии – вице-премьер Грузии
Sputnik Грузия
Вице-премьер пожелала спортсменам крепкого здоровья, физической и духовной смелости 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T16:04+0400
2024-07-26T16:04+0400
2024-07-26T16:04+0400
грузия
спорт
новости
париж
тея цулукиани
нино салуквадзе
сандро базадзе
олимпиада-2024 в париже
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/15/270634352_0:165:1600:1066_1920x0_80_0_0_49ea2ff07bea2d9a72f0538914d3ec9d.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия ждет много золотых медалей своих спортсменов и того, что флаг не раз поднимут при награждении, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани. В Париже в пятницу, 26 июля, стартуют XXXIII летние Олимпийские игры, которые продлятся до 11 августа. Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта. Правительство, Министерство, Федерации, Олимпийский комитет и каждый спортсмен сделали для этого все, добавила она. Она пожелала спортсменам крепкого здоровья, физической и духовной смелости. Грузинские спортсмены начнут выступление на Олимпиаде 27 июля. Первым поборется за медаль дзюдоист Георгий Сардалашвили (-60 кг). Позже выступит олимпийская чемпионка 1988 года Нино Салуквадзе. Она примет участие в соревновании по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (квалификация). Спустя несколько дней Салуквадзе примет участие в соревновании по стрельбе из пистолета с 25 метров. В субботу, 27 июля, выступит также фехтовальщик Сандро Базадзе. В Париже стартует Олимпиада-2024 – когда выступят атлеты из Грузии? >>Боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) выступит в 1/16 финала. В случае победы следующий бой состоится спустя два дня. Анна Нижарадзе примет в участие в квалификационных заплывах (баттерфляй, 100 метров). В случае удачи попадет в полуфинал, который состоится также в субботу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/15/270634352_201:167:1400:1066_1920x0_80_0_0_972867497cd16ea1474bf083d8b40698.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, спорт, новости, париж, тея цулукиани, нино салуквадзе, сандро базадзе, олимпиада-2024 в париже
грузия, спорт, новости, париж, тея цулукиани, нино салуквадзе, сандро базадзе, олимпиада-2024 в париже
На Олимпиаде-2024 не раз поднимут флаг Грузии – вице-премьер Грузии
Вице-премьер пожелала спортсменам крепкого здоровья, физической и духовной смелости
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия ждет много золотых медалей своих спортсменов и того, что флаг не раз поднимут при награждении, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани.
В Париже в пятницу, 26 июля, стартуют XXXIII летние Олимпийские игры, которые продлятся до 11 августа. Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта.
"На сегодняшний день исторически мы добились наибольших результатов на Олимпийских играх в Токио, но мы ожидаем, что на Олимпийских играх в Париже наши олимпийцы покажут даже лучшие результаты, чем в Токио. Мы ожидаем много золотых медалей и медалей всех проб, и ожидаем, что грузинский флаг много раз окажется на пьедестале и как можно чаще будет звучать гимн Грузии", - сказала Цулукиани.
Правительство, Министерство, Федерации, Олимпийский комитет и каждый спортсмен сделали для этого все, добавила она.
Она пожелала спортсменам крепкого здоровья, физической и духовной смелости.
"Это самое главное перед этими тяжелыми усилиями, а потом желаю всем огромной радости и побед", - сказала Цулукиани.
Грузинские спортсмены начнут выступление на Олимпиаде 27 июля. Первым поборется за медаль дзюдоист Георгий Сардалашвили (-60 кг).
Позже выступит олимпийская чемпионка 1988 года Нино Салуквадзе. Она примет участие в соревновании по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (квалификация). Спустя несколько дней Салуквадзе примет участие в соревновании по стрельбе из пистолета с 25 метров.
В субботу, 27 июля, выступит также фехтовальщик Сандро Базадзе.
Боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) выступит в 1/16 финала. В случае победы следующий бой состоится спустя два дня.
Анна Нижарадзе примет в участие в квалификационных заплывах (баттерфляй, 100 метров). В случае удачи попадет в полуфинал, который состоится также в субботу.