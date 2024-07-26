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На Олимпиаде-2024 не раз поднимут флаг Грузии – вице-премьер Грузии

На Олимпиаде-2024 не раз поднимут флаг Грузии – вице-премьер Грузии

Sputnik Грузия

Вице-премьер пожелала спортсменам крепкого здоровья, физической и духовной смелости 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T16:04+0400

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2024-07-26T16:04+0400

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олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия ждет много золотых медалей своих спортсменов и того, что флаг не раз поднимут при награждении, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани. В Париже в пятницу, 26 июля, стартуют XXXIII летние Олимпийские игры, которые продлятся до 11 августа. Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта. Правительство, Министерство, Федерации, Олимпийский комитет и каждый спортсмен сделали для этого все, добавила она. Она пожелала спортсменам крепкого здоровья, физической и духовной смелости. Грузинские спортсмены начнут выступление на Олимпиаде 27 июля. Первым поборется за медаль дзюдоист Георгий Сардалашвили (-60 кг). Позже выступит олимпийская чемпионка 1988 года Нино Салуквадзе. Она примет участие в соревновании по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (квалификация). Спустя несколько дней Салуквадзе примет участие в соревновании по стрельбе из пистолета с 25 метров. В субботу, 27 июля, выступит также фехтовальщик Сандро Базадзе. В Париже стартует Олимпиада-2024 – когда выступят атлеты из Грузии? >>Боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) выступит в 1/16 финала. В случае победы следующий бой состоится спустя два дня. Анна Нижарадзе примет в участие в квалификационных заплывах (баттерфляй, 100 метров). В случае удачи попадет в полуфинал, который состоится также в субботу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, париж, тея цулукиани, нино салуквадзе, сандро базадзе, олимпиада-2024 в париже