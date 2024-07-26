https://sputnik-georgia.ru/20240726/regulyator-postavil-krupneyshemu-mobilnomu-operatoru-gruzii-tri-usloviya-289189375.html

Регулятор поставил крупнейшему мобильному оператору Грузии три условия

Регулятор поставил крупнейшему мобильному оператору Грузии три условия

Sputnik Грузия

Из-за неравных условий на рынке грузинские абоненты вынуждены платить более высокие цены или выбирать услуги с низкой скоростью и объемом 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T18:32+0400

2024-07-26T18:32+0400

2024-07-26T18:59+0400

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magticom

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям определила ряд условий, обязательных для выполнения, крупнейшему оператору связи "Магтиком", говорится в заявлении оператора. Оператор "Магтиком" на сегодня имеет самую крупную сеть покрытия по Грузии и предоставляет услуги как интернет-провайдера, так и оператора мобильной связи. Регулятор поясняет, что под национальным роумингом подразумевается предоставление сети "Магтиком" оператору, не имеющему соответствующей инфраструктуры и покрытия в определенной точке страны. Солокация подразумевает совместное размещение другими компаниями сетевой инфраструктуры на объекте, принадлежащем Magticom, что даст им возможность легко расширить собственную сеть без больших инвестиций, воспользоваться преимуществами электропитания, охлаждения или защиты Magticom. Что касается разрешения MVNO, то это обязательство даст операторам мобильных виртуальных сетей, не имеющим собственной инфраструктуры, возможность выйти на рынок и начать работу с использованием сети Magticom. Грузинский мобильный оператор "Магтиком" уличили в ограничении конкуренции >>"Упомянутые обязательства значительно повысят конкуренцию на рынке и, как и у европейских потребителей, создадут разнообразие выбора, улучшение качества и более благоприятные условия для грузинских абонентов" , - говорится в заявлении. Наряду с тремя основными обязательствами, Комиссия определила пять конкретных обязательств для "Магтиком", чтобы обеспечить справедливость, прозрачность и недискриминационные условия для компаний, желающих получить доступ к инфраструктуре оператора. Национальная комиссия приняла решение на основе комплексного исследования и выводов экспертов ЕС. По мнению исследователей, из-за неравных условий грузинские абоненты вынуждены платить более высокие цены или выбирать услуги с низкой скоростью и объемом по сравнению с европейскими пользователями. Эксперты пришли к выводу, что рынок неконкурентен, что лишает потребителей выбора и создает ограничительные условия. Кроме того, по данным исследования установлено, что на рынке нет мотивации инвестировать в новые технологии, а грузинский потребитель постоянно отстает от инноваций, внедряемых в мире. Об этом также свидетельствует тот факт, что грузинские операторы по сравнению со странами ЕС поздно запустили услуги 3G и LTE, а 5G, который уже несколько лет широко внедряется в Европе, в Грузии до сих пор не развит. В 2022 году Комиссия по коммуникациям, при финансировании Европейского Союза и в рамках содействия реализации Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией, совместно с экспертами Евросоюза приступила к работе над комплексным исследовательским проектом телекоммуникационного рынка Грузии, итоговым решением которого является улучшение конкуренции на рынке мобильной связи, а также предоставление разнообразных качественных и доступных услуг потребителям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, magticom, национальная комиссия по коммуникациям грузии