https://sputnik-georgia.ru/20240726/regulyator-postavil-krupneyshemu-mobilnomu-operatoru-gruzii-tri-usloviya-289189375.html
Регулятор поставил крупнейшему мобильному оператору Грузии три условия
Регулятор поставил крупнейшему мобильному оператору Грузии три условия
Sputnik Грузия
Из-за неравных условий на рынке грузинские абоненты вынуждены платить более высокие цены или выбирать услуги с низкой скоростью и объемом 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T18:32+0400
2024-07-26T18:32+0400
2024-07-26T18:59+0400
грузия
новости
экономика
magticom
национальная комиссия по коммуникациям грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/13/263723359_0:366:2989:2047_1920x0_80_0_0_41c057c91a092c245385d70640c268f8.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям определила ряд условий, обязательных для выполнения, крупнейшему оператору связи "Магтиком", говорится в заявлении оператора. Оператор "Магтиком" на сегодня имеет самую крупную сеть покрытия по Грузии и предоставляет услуги как интернет-провайдера, так и оператора мобильной связи. Регулятор поясняет, что под национальным роумингом подразумевается предоставление сети "Магтиком" оператору, не имеющему соответствующей инфраструктуры и покрытия в определенной точке страны. Солокация подразумевает совместное размещение другими компаниями сетевой инфраструктуры на объекте, принадлежащем Magticom, что даст им возможность легко расширить собственную сеть без больших инвестиций, воспользоваться преимуществами электропитания, охлаждения или защиты Magticom. Что касается разрешения MVNO, то это обязательство даст операторам мобильных виртуальных сетей, не имеющим собственной инфраструктуры, возможность выйти на рынок и начать работу с использованием сети Magticom. Грузинский мобильный оператор "Магтиком" уличили в ограничении конкуренции >>"Упомянутые обязательства значительно повысят конкуренцию на рынке и, как и у европейских потребителей, создадут разнообразие выбора, улучшение качества и более благоприятные условия для грузинских абонентов" , - говорится в заявлении. Наряду с тремя основными обязательствами, Комиссия определила пять конкретных обязательств для "Магтиком", чтобы обеспечить справедливость, прозрачность и недискриминационные условия для компаний, желающих получить доступ к инфраструктуре оператора. Национальная комиссия приняла решение на основе комплексного исследования и выводов экспертов ЕС. По мнению исследователей, из-за неравных условий грузинские абоненты вынуждены платить более высокие цены или выбирать услуги с низкой скоростью и объемом по сравнению с европейскими пользователями. Эксперты пришли к выводу, что рынок неконкурентен, что лишает потребителей выбора и создает ограничительные условия. Кроме того, по данным исследования установлено, что на рынке нет мотивации инвестировать в новые технологии, а грузинский потребитель постоянно отстает от инноваций, внедряемых в мире. Об этом также свидетельствует тот факт, что грузинские операторы по сравнению со странами ЕС поздно запустили услуги 3G и LTE, а 5G, который уже несколько лет широко внедряется в Европе, в Грузии до сих пор не развит. В 2022 году Комиссия по коммуникациям, при финансировании Европейского Союза и в рамках содействия реализации Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией, совместно с экспертами Евросоюза приступила к работе над комплексным исследовательским проектом телекоммуникационного рынка Грузии, итоговым решением которого является улучшение конкуренции на рынке мобильной связи, а также предоставление разнообразных качественных и доступных услуг потребителям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/13/263723359_213:364:2457:2047_1920x0_80_0_0_d2a6abd2fbf3b07e423115182d340670.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, magticom, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, экономика, magticom, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Регулятор поставил крупнейшему мобильному оператору Грузии три условия
18:32 26.07.2024 (обновлено: 18:59 26.07.2024)
Из-за неравных условий на рынке грузинские абоненты вынуждены платить более высокие цены или выбирать услуги с низкой скоростью и объемом
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям определила ряд условий, обязательных для выполнения, крупнейшему оператору связи "Магтиком", говорится в заявлении оператора.
Оператор "Магтиком" на сегодня имеет самую крупную сеть покрытия по Грузии и предоставляет услуги как интернет-провайдера, так и оператора мобильной связи.
"Три основных обязательства, определенные для "Магтикома", — это национальный роуминг, солокация и обязательный доступ к MVNO (оператору мобильной виртуальной сети)", - говорится в заявлении.
Регулятор поясняет, что под национальным роумингом подразумевается предоставление сети "Магтиком" оператору, не имеющему соответствующей инфраструктуры и покрытия в определенной точке страны.
Солокация подразумевает совместное размещение другими компаниями сетевой инфраструктуры на объекте, принадлежащем Magticom, что даст им возможность легко расширить собственную сеть без больших инвестиций, воспользоваться преимуществами электропитания, охлаждения или защиты Magticom.
Что касается разрешения MVNO, то это обязательство даст операторам мобильных виртуальных сетей, не имеющим собственной инфраструктуры, возможность выйти на рынок и начать работу с использованием сети Magticom.
"Упомянутые обязательства значительно повысят конкуренцию на рынке и, как и у европейских потребителей, создадут разнообразие выбора, улучшение качества и более благоприятные условия для грузинских абонентов" , - говорится в заявлении.
Наряду с тремя основными обязательствами, Комиссия определила пять конкретных обязательств для "Магтиком", чтобы обеспечить справедливость, прозрачность и недискриминационные условия для компаний, желающих получить доступ к инфраструктуре оператора.
Национальная комиссия приняла решение на основе комплексного исследования и выводов экспертов ЕС.
"По оценке экспертов, участвующих в исследовании, это исправит сложившуюся ситуацию на рынке, в результате чего грузинские потребители больше не будут страдать из-за неправильного выбора или неблагоприятных условий", - сказано в заявлении.
По мнению исследователей, из-за неравных условий грузинские абоненты вынуждены платить более высокие цены или выбирать услуги с низкой скоростью и объемом по сравнению с европейскими пользователями.
Эксперты пришли к выводу, что рынок неконкурентен, что лишает потребителей выбора и создает ограничительные условия. Кроме того, по данным исследования установлено, что на рынке нет мотивации инвестировать в новые технологии, а грузинский потребитель постоянно отстает от инноваций, внедряемых в мире.
Об этом также свидетельствует тот факт, что грузинские операторы по сравнению со странами ЕС поздно запустили услуги 3G и LTE, а 5G, который уже несколько лет широко внедряется в Европе, в Грузии до сих пор не развит.
В 2022 году Комиссия по коммуникациям, при финансировании Европейского Союза и в рамках содействия реализации Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией, совместно с экспертами Евросоюза приступила к работе над комплексным исследовательским проектом телекоммуникационного рынка Грузии, итоговым решением которого является улучшение конкуренции на рынке мобильной связи, а также предоставление разнообразных качественных и доступных услуг потребителям.