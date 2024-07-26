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Ремонт грузинского поместья Левиль во Франции завершится в 2026 году
Ремонт грузинского поместья Левиль во Франции завершится в 2026 году
Sputnik Грузия
Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, спустя несколько десятков лет переговоров с властями Франции 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T16:30+0400
2024-07-26T16:30+0400
2024-07-26T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Ремонт в грузинском поместье Левиль, приобретенного правительством Первой демократической республики Грузии во Франции, завершится в конце 2026 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после посещения поместья. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ремонт поместья стартовал в 2023 году Во время реабилитации на территории шато Левиль обустроят Грузинскую академию Левиля, музейно-архивное пространство, библиотеку, конференц-зал, медиатеку и грузинский уголок (необходимые компоненты для продвижения грузинской оды, виноградника, квеври и грузинского вина). Кобахидзе посетил поместье во время визита во Францию по случаю открытия Летних Олимпийских игр. История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года. В поместье Левиль, огороженный старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, посажены аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей Первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года. Левиль станет очагом культурного сотрудничества Грузии и Франции – посол>>Кроме поместья, в Левиле есть и кладбище Левиль-сюр-Орж (Leuville-sur-Orge), которое находится на территории поместья, где покоится прах сотен эмигрантов. Здесь похоронены видные политические и культурные деятели Грузии. Среди них политики – Ноэ Жордания, Евгений Гегечкори, Спиридон Кедия, писатели – Григол Робакидзе, Виктор Нозадзе, Тамар и Акакий Папава, художники – Феликс Варламишвили и Вано Энукидзе, актер итальянского кинематографа Андрэ Рехвия (Андрия Рехвиашвили), ученый Михако Церетели, генералы – Шакро Бакрадзе, Александр Закариадзе, Вано Джапаридзе, литератор Илья Зданевич со второй женой, нигерийской поэтессой Ибиронке Акинсемоин-Зданевич и многие другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, поместье левиль, франция, тбилиси, ноэ жордания
грузия, новости, ираклий кобахидзе, поместье левиль, франция, тбилиси, ноэ жордания
Ремонт грузинского поместья Левиль во Франции завершится в 2026 году
16:30 26.07.2024 (обновлено: 17:45 26.07.2024)
Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, спустя несколько десятков лет переговоров с властями Франции
ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Ремонт в грузинском поместье Левиль, приобретенного правительством Первой демократической республики Грузии во Франции, завершится в конце 2026 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после посещения поместья.
Ремонт поместья стартовал в 2023 году Во время реабилитации на территории шато Левиль обустроят Грузинскую академию Левиля, музейно-архивное пространство, библиотеку, конференц-зал, медиатеку и грузинский уголок (необходимые компоненты для продвижения грузинской оды, виноградника, квеври и грузинского вина).
"Поместье Левиль – часть нашей истории, драгоценнейшее наследие. Конечно, реабилитация поместья очень важна. До конца 2026 года завершатся реабилитационные работы. Мы должны сохранить для будущих поколений это драгоценнейшее наследие, и работы, которые ведутся, служат этому", – сказал Кобахидзе.
Кобахидзе посетил поместье во время визита во Францию по случаю открытия Летних Олимпийских игр.
История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года.
В поместье Левиль, огороженный старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, посажены аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей Первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.
Кроме поместья, в Левиле есть и кладбище Левиль-сюр-Орж (Leuville-sur-Orge), которое находится на территории поместья, где покоится прах сотен эмигрантов. Здесь похоронены видные политические и культурные деятели Грузии.
Среди них политики – Ноэ Жордания, Евгений Гегечкори, Спиридон Кедия, писатели – Григол Робакидзе, Виктор Нозадзе, Тамар и Акакий Папава, художники – Феликс Варламишвили и Вано Энукидзе, актер итальянского кинематографа Андрэ Рехвия (Андрия Рехвиашвили), ученый Михако Церетели, генералы – Шакро Бакрадзе, Александр Закариадзе, Вано Джапаридзе, литератор Илья Зданевич со второй женой, нигерийской поэтессой Ибиронке Акинсемоин-Зданевич и многие другие.