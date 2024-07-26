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Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

За первое полугодие 2024 года в Грузии было выработано 7,3 миллиарда киловатт-часов – на 3,9% больше, чем в январе-июне 2023 год 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T09:01+0400

2024-07-26T09:01+0400

2024-07-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло почти на 2% в январе-июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 годом и составило 7 миллиардов киловатт-часов, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За первое полугодие 2024 года в Грузии было выработано 7,3 миллиарда киловатт-часов – на 3,9% больше, чем в январе-июне 2023 года. По данным Оператора, экспорт вырос почти на 0,1% и составил 757 миллиона киловатт-часов. В основном электроэнергию поставили в Турцию, на которую пришлось 83,8% от всего экспорта. В соседнюю страну вывезли 634,55 миллиона киловатт электроэнергии. Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Азербайджан (32,00 миллиона киловатт-часов) и Армению (89,84 миллиона киловатт-часов). Кроме того, в январе-июне 2024 года Грузия импортировала 91,4% электроэнергии из России – 417,63 миллиона киловатт-часов. Остальные 8,6% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 39,34 миллиона киловатт-часов. Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, энергетика грузии