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Второй фронт в Грузии не снят с повестки дня – депутат
Второй фронт в Грузии не снят с повестки дня – депутат
Sputnik Грузия
Победа коллективного "Нацдвижения" на парламентских выборах 2024 гарантирует, что Грузия станет "вторым фронтом", заявил ранее премьер-министр страны 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T13:25+0400
2024-07-26T13:25+0400
2024-07-26T14:41+0400
политика
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гурам мачарашвили
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
"сила народа"
украина
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия сможет немного вздохнуть тогда, когда вопрос о втором фронте больше не будет стоять на повестке дня, заявил член партии "Сила народа", депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что победа коллективного "Единого национального движения" на парламентских выборах осенью 2024 года гарантирует, что Грузия спустя несколько дней станет "вторым фронтом". Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшие оппозиционные партии и их соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. А до тех пор общественность должна обладать информацией об этом и проявлять бдительность, добавил депутат. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. Грузия станет "вторым фронтом" в случае победы оппозиции на выборах – премьер>>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, "сила народа", украина
Второй фронт в Грузии не снят с повестки дня – депутат
13:25 26.07.2024 (обновлено: 14:41 26.07.2024)
Победа коллективного "Нацдвижения" на парламентских выборах 2024 гарантирует, что Грузия станет "вторым фронтом", заявил ранее премьер-министр страны
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия сможет немного вздохнуть тогда, когда вопрос о втором фронте больше не будет стоять на повестке дня, заявил член партии "Сила народа", депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что победа коллективного "Единого национального движения" на парламентских выборах осенью 2024 года гарантирует, что Грузия спустя несколько дней станет "вторым фронтом". Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшие оппозиционные партии и их соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
"К сожалению, мы должны еще раз сказать грузинскому народу, что второй фронт в Грузии не снят с повестки дня. Вы надеетесь, что в ближайшие месяцы на Украине установится мир. Страна сможет немного вздохнуть тогда, когда вопрос о втором фронте больше не будет стоять на повестке дня", – заявил Мачарашвили.
А до тех пор общественность должна обладать информацией об этом и проявлять бдительность, добавил депутат.
После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.
При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.
Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.