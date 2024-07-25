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Грузия станет "вторым фронтом" в случае победы оппозиции на выборах – премьер
Грузия станет "вторым фронтом" в случае победы оппозиции на выборах – премьер
Sputnik Грузия
Грузинские власти не могут раскрыть всех подробностей об угрозах для страны, отметил премьер 25.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-25T12:28+0400
2024-07-25T12:28+0400
2024-07-25T12:28+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Победа коллективного "Единого национального движения" на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года гарантирует, что Грузия спустя несколько дней станет "вторым фронтом", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшие оппозиционные партии и их соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Ранее Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" пользуется поддержкой порядка 60% избирателей, и у оппозиции нет никаких шансов на победу на выборах 26 октября.Премьер отметил, что гарантирует это, основываясь на имеющейся у него информации. При этом, Кобахидзе уверен, что процессы не будут развиваться в стране подобным образом. Как отметил премьер, к сожалению, общественность знает гораздо меньше половины информации, потому что власти внимательно относится ко многим вещам. "Нам приходится беречь многое. К сожалению, другие не берегут многое, но нам приходится беречь, из-за этого мы не выносим определенную информацию публично. Несмотря на то, что в противовес у нас есть серьезные проблемы с другой стороны, все равно важно беречь определенную данность, отношения, и из-за этого нам приходится не разглашать определенную информацию, в том числе о некоторых встречах", - отметил премьер.Иванишвили рассказал, зачем "Грузинской мечте" нужна победа на парламентских выборах>>На вопрос, будет ли обнародована личность человека, от которого поступило заявление: "либо вы будете воевать, либо уйдете", премьер-министр ответил отрицательно. "Главное то, кто это говорит", - заявил премьер, отметив, что эта информация содержит самую большую проблему, и, конечно, власти не могут говорить об этом. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. "Грузинская мечта" предостерегла оппонентов>>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, единое национальное движение, украина, сша, евровидение 2024
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, единое национальное движение, украина, сша, евровидение 2024
Грузия станет "вторым фронтом" в случае победы оппозиции на выборах – премьер
Грузинские власти не могут раскрыть всех подробностей об угрозах для страны, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Победа коллективного "Единого национального движения" на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года гарантирует, что Грузия спустя несколько дней станет "вторым фронтом", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшие оппозиционные партии и их соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Ранее Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" пользуется поддержкой порядка 60% избирателей, и у оппозиции нет никаких шансов на победу на выборах 26 октября.
"Теоретически, если мы представим приход коллективного "Нацдвижения" к власти, например, к ноябрю, после выборов, я вам гарантирую, не то что через два, три или четыре месяца, даю гарантию, что через несколько дней Грузия станет вторым фронтом, они даже не будут вуалировать это пиаром", - заявил Кобахидзе.
Премьер отметил, что гарантирует это, основываясь на имеющейся у него информации.
При этом, Кобахидзе уверен, что процессы не будут развиваться в стране подобным образом.
"На практике этого не произойдет, потому что грузинский народ стоит в первую очередь на защите интересов этой страны", - отметил Кобахидзе.
Как отметил премьер, к сожалению, общественность знает гораздо меньше половины информации, потому что власти внимательно относится ко многим вещам.
"Нам приходится беречь многое. К сожалению, другие не берегут многое, но нам приходится беречь, из-за этого мы не выносим определенную информацию публично. Несмотря на то, что в противовес у нас есть серьезные проблемы с другой стороны, все равно важно беречь определенную данность, отношения, и из-за этого нам приходится не разглашать определенную информацию, в том числе о некоторых встречах", - отметил премьер.
На вопрос, будет ли обнародована личность человека, от которого поступило заявление: "либо вы будете воевать, либо уйдете", премьер-министр ответил отрицательно.
"Главное то, кто это говорит", - заявил премьер, отметив, что эта информация содержит самую большую проблему, и, конечно, власти не могут говорить об этом.
После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.
При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.
Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.