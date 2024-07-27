https://sputnik-georgia.ru/20240727/pochemu-snyali-posla-gruzii-v-avstrii--otvet-mid-289197713.html

Почему сняли с поста посла Грузии в Австрии? – ответ МИД

Почему сняли с поста посла Грузии в Австрии? – ответ МИД

Sputnik Грузия

Цихелашвили получила назначение в Вену в качестве посла в 2020 году 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T11:59+0400

2024-07-27T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Решение о прекращении полномочий посла Грузии в Австрии Кетеван Цихелашвили связано с ротацией послов, говорится в сообщении МИД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Цихелашвили получила назначение в Вену в качестве посла в 2020 году. До этого она четыре года занимала пост госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия. Тема послов в странах ЕС в Грузии актуальна на фоне принятия закона об "иноагентах" и ухудшения отношений с ЕС. В мае посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили заявил, что покидает занимаемую должность из-за сложностей в отношениях с партнерами, возникших на фоне принятия проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". В ответ глава МИД заявил, что бывший посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили оскорбил Грузию и дипломатическое ведомство, в котором он работал.Отношения Грузии и ЕС Отношения Грузии с ЕС стали ухудшаться с лета 2024 года. Девятого июля посол ЕС Павел Герчинский заявил о том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Что касается Европарламента, то последние время власти Грузии часто выступали с критикой принимаемых им резолюций, заявляя, что они не имеют никакой ценности. За последние два года Европарламент принял четыре резкие резолюции по Грузии. Первая резолюция была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 24 апреля 2024 года. В последней резолюции Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили.ЕС не откажет грузинскому народу в начале переговоров – премьер Грузии>> В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. При этом, с Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня. Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что к 2030 году Грузия среди стран-кандидатов будет более всего готова к интеграции в Евросоюз и Грузия продолжит предпринимать шаги в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, мид грузии, австрия, кетеван цихелашвили, саломе зурабишвили , европарламент