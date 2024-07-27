https://sputnik-georgia.ru/20240727/protsess-vyborov-budet-maksimalno-prozrachnym--glava-tsik-289198683.html

Процесс выборов будет максимально прозрачным – глава ЦИК

Процесс выборов будет максимально прозрачным – глава ЦИК

Sputnik Грузия

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T14:15+0400

2024-07-27T14:15+0400

2024-07-27T14:51+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

бидзина иванишвили

мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Процесс выборов в парламент Грузии будет максимально прозрачным, несмотря на создание ожиданий о возможных манипуляциях, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Официальная предвыборная кампания стартует за 60 дней до выборов. Он отметил, что на основании несуществующей информации идет создание ложных ожиданий о фальсификации выборов. "К сожалению, на основании несуществующей информации идет создание таких ожиданий, якобы выборами можно манипулировать, тогда когда институция делает все, чтобы для этого не оставалось пространства", – сказал Каландаришвили. Ряд оппозиционных партий Грузии уже заявляют о возможной фальсификации выборов со стороны правящей силы "Грузинская мечта" и мобилизуют своих наблюдателей к выборам. Так, партия "Для Грузии" создала "Группу защиты выборов", а ряд НПО вместе с партиями "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" – "Крепость голоса". Кроме того, оппозиционные каналы показывают рекламные ролики о том, как защитить свои голоса на выборах. Власти утверждают, что выборы будут максимально прозрачными и для этого они уже отправили приглашения всем крупным международным наблюдательным организациям. Как заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, оппозиция после выборов попытается создать впечатление, что выборы были сфальсифицированы, и попытаются свергнуть власть. Впервые парламентские выборы в Грузии в октябре 2024 года пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина.Подобные технологии служат упрощению процедуры, доведению до минимума человеческих ошибок, обеспечению высокого показателя надежности, точности подсчета и объявлению предварительных результатов в короткие сроки, сказал глава ЦИК Георгий Каландаришвили.Подобные технологии будут применены на 90% избирательных участков.Новшеством на предстоящих 26 октября парламентских выборах будет и то, что теперь выборы исключительно пропорциональные, то есть выбирать будут между партиями. В парламент пройдет та партия, которая преодолеет барьер в 5%.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам обществе. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. В оппозиции же на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, цик грузии, парламентские выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе