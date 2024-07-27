https://sputnik-georgia.ru/20240727/vassalnoe-otnoshenie-i-nerazberikha--deputaty-pravyaschey-partii-o-situatsii-v-natsdvizhenii-289205681.html

Вассальное отношение и неразбериха – депутаты правящей партии о ситуации в "Нацдвижении"

Вассальное отношение и неразбериха – депутаты правящей партии о ситуации в "Нацдвижении"

Sputnik Грузия

В грузинских СМИ в последнее время активно муссируются слухи о встречах на Кипре лидеров "Нацдвижения" с Кезерашвили 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T20:00+0400

2024-07-27T20:00+0400

2024-07-27T20:00+0400

политика

грузия

новости

ираклий кадагишвили

давид кезерашвили

единое национальное движение

новый политический центр – гирчи

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Вассальные отношения и неразбериха – так в правящей партии "Грузинская мечта" оценили ситуацию в самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и слухи о консультациях ее лидеров с осужденным в Грузии экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В грузинских СМИ в последнее время активно муссируются слухи о встречах на Кипре лидеров "Нацдвижения" с Кезерашвили. Сами лидеры подобную информацию отрицают. Встречу подтвердил лишь один член "Нацдвижения" – Дмитрий Чиковани, назвав ее "личной". Назвал происходящее в "Нацдвижении" неразберихой депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили."В "Национальном движении" царит большая внутренняя неразбериха, потому что старое "Национальное движение" и отделившиеся так называемые "новые" бьются за один и тот же электорат, поэтому частые визиты к Кезерашвили вызваны и этим, чтобы как-то разрядить или сбалансировать ситуацию ", - сказал Кадагишвили. Новым "Нацдвижением" депутаты правящей силы называют партию "Ахали", что переводится с грузинского как "новый". Основали ее Ника Гварамия, одна из самых одиозных фигур в стране, и Ника Мелия, бывший председатель "Единого национального движения". В период президентства Саакашвили в разные годы Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году он занялся журналистикой. Основал телевизионный канал "Мтавари архи", который является одним из ведущих оппозиционных телеканалов. Мелия примкнул к бывшей правящей партии в 2014 году. В декабре 2023 года, после того, как он проиграл внутрипартийные выборы и лишился поста председателя, ушел со скандалом, заявив, что "Нацдвижением" неформально управляет разыскиваемый на родине экс-министр обороны Давид Кезерашвили. На выборы партия идет одним избирательным списком с партиями "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Партию "Гирчи – больше свободы" в 2020 году основал Зураб Джапаридзе после того, как покинул партию "Новый политический центр – Гирчи"."Гирчи" – это та партия, которая добилась через Конституционный суд декриминализации марихуаны, а также помогала молодежи "откосить" от армии через зарегистрированную в 2017 году фиктивную религиозную организацию "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода". Три месяца до "дня икс" – накал страстей перед выборами в Грузии нарастает>>Политическое движение "Дроа" в марте 2021 года основала Элене Хоштария. Хоштария была одним из самых активных участников многих акций протеста, фигурировала в стычках с полицией. В конце 2021 года года она 17 дней голодала с требованием перевода Саакашвили из тюрьмы в больницу. Кто такой Кезерашвили?Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул страну. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, давид кезерашвили, единое национальное движение, новый политический центр – гирчи