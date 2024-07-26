https://sputnik-georgia.ru/20240726/tri-mesyatsa-do-dnya-iks---nakal-strastey-pered-vyborami-v-gruzii-narastaet-289192304.html
Три месяца до "дня икс" - накал страстей перед выборами в Грузии нарастает
Три месяца до "дня икс" - накал страстей перед выборами в Грузии нарастает
Sputnik Грузия
Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству - партией "Сила народа" 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T23:36+0400
2024-07-26T23:36+0400
2024-07-26T23:36+0400
политика
грузия
новости
георгий гахария
украина
молдова
шалва нателашвили
эка беселия
"сила народа"
лейбористская партия
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, пройдут ровно через три месяца - голосовать избиратели будут только за партии и при том по новым технологиям. На сегодняшний день регистрацию для участия в выборах прошли 13 партий, в том числе партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" , "Лейбористская партия" (Шалва Нателашвили), "За справедливость" Эки Беселия, "Свободная Грузия" (Каха Кукава), "Партия зеленых" (Георгий Гачечиладзе).Правящая партия "Грузинская мечта" планирует регистрироваться на выборы в последние деньНовые технологииЖелающих проголосовать члены участковых избирательных комиссий будут искать не в длинных списках избирателей, как раньше, а достаточно будет проверить их удостоверения личности аппаратом верификации. После этой процедуры избиратель получит бюллетень, которая также будет нового образца. Сделав свой выбор, бюллетень нужно будет опустить не в урну, как раньше, а в аппарат автоматического подсчета голосов. Подобные технологии служат упрощению процедуры, доведению до минимума человеческих ошибок, обеспечению высокого показателя надежности, точности подсчета и объявлению предварительных результатов в короткие сроки, сказал глава ЦИК Георгий Каландаришвили.Подобные технологии будут применены на 90% избирательных участков. Система выборовНовшеством на предстоящих 26 октября парламентских выборах будет и то, что теперь выборы исключительно пропорциональные, то есть выбирать будут между партиями. В парламент пройдет та партия, которая преодолеет барьер в 5%. Еще в 2016 году выборы проводились по смешанной системе - 77 депутатов выбирали по итогам голосования за партии, а 73 депутатов - из числа кандидатов в одномандатных округах. К следующим парламентским выборам, 2020 года, количество избираемых по мажоритарной системе депутатов сократили до 30. Оппозиция настаивала на упразднении смешанной системы, заявляя, что в одномандатных округах всегда побеждают кандидаты от правящей партии. "Грузинская мечта" согласилась пойти на это на выборах 2024 года. Расклад силОбъединение - №1Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству - партией "Сила народа". "Силу народа" основали отколовшиеся от "Грузинской мечты" депутаты парламента, чтобы, как они заявили, не сковывать себя в оценке внутриполитических и международных событий и не ставить при этом правящую партию в неловкое положение. В августа 2022 года "Сила народа" была создана в качестве политического движения, а с марта 2023 года ее зарегистрировали как партию. Когда зарубежные доноры перестанут финансировать радикализм в Грузии? – мнение премьера>>Именно они первыми начали говорить о том, что после начала конфликта на Украине Запад стал несправедлив к Грузии, несмотря на то что страна проводит все требуемые реформы. Главным объектом их критики было посольство США и особенно Келли Дегнан, когда она была послом. После того, как Грузии в 2022 году отказали в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, - она его получила только спустя год после Украины и Молдовы - о несправедливости заговорили и в "Грузинской мечте". Еще больше критика Запада усилилась на фоне событий вокруг неправительственных организаций. Власти заявили, что множество раз призывали западных доноров не финансировать фиктивные НПО, чтобы деньги не попадали в руки радикально настроенной оппозиции, и обеспечить прозрачность всех их проектов в Грузии, но все было тщетно. Последующее инициирование властями законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вылилось в многотысячные акции протеста, организованные неправительственными организациями и оппозицией, и при этом критику от всего Запада. Закон был принят с аргументом, что прозрачность в национальных интересах страны. Акции завершились, а Запад начал вводить санкции. Папуашвили: подход оппозиции – помощь Украине за счет разрушения Грузии>>США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.На этом фоне, не смотря на то, что около 80% населения Грузии поддерживает интеграцию страны в Евросоюз, власти Грузии настаивают на том, что их поддерживает 60% населения и победа на выборах у них в руках.Ведущие оппозиционные партии, а все они прозападные, и "Грузинская мечта" и "Сила народа" называют "радикальной оппозицией", "партией войны" и иностранными агентами. По словам высшего руководства страны, эти партии ничего не решают, в том числе кому с кем объединяться перед выборами. Объединение - №2Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Политическую платформу назвали "Единство для спасения Грузии", или коротко "Единство", и в нее вступили известные в обществе люди, в том числе профессор, бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед, историк Лаша Бакрадзе.Также к новому объединению присоединились активные участники акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" – молодой член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили, а также гражданские активисты Лаша Диаров и Анна Мосашвили.Из опытных политиков в объединение вступили депутаты Тамар Кордзая и Армаз Ахвледиани, а также член "Нацдвижения", личный представитель находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе.Объединение - №3Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".Партию "Гирчи - больше свободы" в 2020 году основал Зураб Джапаридзе после того, как покинул партию "Новый политический центр - Гирчи". "Гирчи" - это та партия, которая добилась через Конституционный суд декриминализации марихуаны, а также помогала молодежи откосить от армии через зарегистрированную в 2017 году фиктивную религиозную организацию "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода".Политическое движение "Дроа" в марте 2021 года основала Элене Хоштария. Хоштария была одним из самых активных участников многих акций протеста, фигурировала в стычках с полицией. В конце 2021 года года она 17 дней голодала с требованием перевода Саакашвили из тюрьмы в больницу.Партию "Ахали" основали одна из самых одиозных фигур в стране Ника Гварамия и бывший председатель "Единого национального движения" Ника Мелиа."Ахали", "Гирчи" и "Дроа" вместе пойдут на выборы в парламент Грузии>>В период президентства Саакашвили в разные годы Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году он занялся журналистикой. Основал телевидение "Мтавари архи", который является одним из ведущих оппозиционных телеканалов. Мелия примкнул к бывшей правящей партии в 2014 году. В декабре 2023 года, после того, как проиграл внутрипартийные выборы и лишился поста председателя, ушел со скандалом, заявив, что "Нацдвижением" неформально управляет разыскиваемый на родине экс-министр обороны Давид Кезерашвили.Объединение - №4К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы".Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших банков Грузии – TBC — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Эта партия - одна из самых богатых в Грузии.В Грузии создается пятое партийное объединение к выборам в парламент>>Партию "Для народа" в мае 2021 года создала правозащитница, бывший член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе.Политическое движение "Площадь свободы" в июле 2024 года основал глава неправительственной организации "Центр многопартийной демократии" (EECMD) Леван Цуцкиридзе вместе с представителями других неправительственных организаций, участвовавших в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния".Объединение - №4Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии"."Патриоты", "Альт-Инфо" и другие консерваторы объединились к выборам>>"Альянс патриотов Грузии" (лидеры – Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили) является единственным из них квалифицированным избирательным субъектом. На прошлых выборах партия преодолела избирательный барьер и прошла в парламент, соответственно для участия в предстоящих выборах не нужно собирать подписи избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий гахария, украина, молдова, шалва нателашвили, эка беселия, "сила народа", лейбористская партия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы
политика, грузия, новости, георгий гахария, украина, молдова, шалва нателашвили, эка беселия, "сила народа", лейбористская партия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы
Три месяца до "дня икс" - накал страстей перед выборами в Грузии нарастает
Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству - партией "Сила народа"
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, пройдут ровно через три месяца - голосовать избиратели будут только за партии и при том по новым технологиям.
На сегодняшний день регистрацию для участия в выборах прошли 13 партий, в том числе партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" , "Лейбористская партия" (Шалва Нателашвили), "За справедливость" Эки Беселия, "Свободная Грузия" (Каха Кукава), "Партия зеленых" (Георгий Гачечиладзе).
Правящая партия "Грузинская мечта" планирует регистрироваться на выборы в последние день
Желающих проголосовать члены участковых избирательных комиссий будут искать не в длинных списках избирателей, как раньше, а достаточно будет проверить их удостоверения личности аппаратом верификации.
После этой процедуры избиратель получит бюллетень, которая также будет нового образца. Сделав свой выбор, бюллетень нужно будет опустить не в урну, как раньше, а в аппарат автоматического подсчета голосов.
Подобные технологии служат упрощению процедуры, доведению до минимума человеческих ошибок, обеспечению высокого показателя надежности, точности подсчета и объявлению предварительных результатов в короткие сроки, сказал глава ЦИК Георгий Каландаришвили.
Подобные технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Новшеством на предстоящих 26 октября парламентских выборах будет и то, что теперь выборы исключительно пропорциональные, то есть выбирать будут между партиями. В парламент пройдет та партия, которая преодолеет барьер в 5%.
Еще в 2016 году выборы проводились по смешанной системе - 77 депутатов выбирали по итогам голосования за партии, а 73 депутатов - из числа кандидатов в одномандатных округах.
К следующим парламентским выборам, 2020 года, количество избираемых по мажоритарной системе депутатов сократили до 30.
Оппозиция настаивала на упразднении смешанной системы, заявляя, что в одномандатных округах всегда побеждают кандидаты от правящей партии. "Грузинская мечта" согласилась пойти на это на выборах 2024 года.
Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству - партией "Сила народа".
"Силу народа" основали отколовшиеся от "Грузинской мечты" депутаты парламента, чтобы, как они заявили, не сковывать себя в оценке внутриполитических и международных событий и не ставить при этом правящую партию в неловкое положение.
В августа 2022 года "Сила народа" была создана в качестве политического движения, а с марта 2023 года ее зарегистрировали как партию.
Именно они первыми начали говорить о том, что после начала конфликта на Украине Запад стал несправедлив к Грузии, несмотря на то что страна проводит все требуемые реформы. Главным объектом их критики было посольство США и особенно Келли Дегнан, когда она была послом.
После того, как Грузии в 2022 году отказали в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, - она его получила только спустя год после Украины и Молдовы - о несправедливости заговорили и в "Грузинской мечте". Еще больше критика Запада усилилась на фоне событий вокруг неправительственных организаций.
Власти заявили, что множество раз призывали западных доноров не финансировать фиктивные НПО, чтобы деньги не попадали в руки радикально настроенной оппозиции, и обеспечить прозрачность всех их проектов в Грузии, но все было тщетно.
Последующее инициирование властями законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вылилось в многотысячные акции протеста, организованные неправительственными организациями и оппозицией, и при этом критику от всего Запада.
Закон был принят с аргументом, что прозрачность в национальных интересах страны. Акции завершились, а Запад начал вводить санкции.
США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
На этом фоне, не смотря на то, что около 80% населения Грузии поддерживает интеграцию страны в Евросоюз, власти Грузии настаивают на том, что их поддерживает 60% населения и победа на выборах у них в руках.
Ведущие оппозиционные партии, а все они прозападные, и "Грузинская мечта" и "Сила народа" называют "радикальной оппозицией", "партией войны" и иностранными агентами. По словам высшего руководства страны, эти партии ничего не решают, в том числе кому с кем объединяться перед выборами.
Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения".
Политическую платформу назвали "Единство для спасения Грузии", или коротко "Единство", и в нее вступили известные в обществе люди, в том числе профессор, бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед, историк Лаша Бакрадзе.
Также к новому объединению присоединились активные участники акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" – молодой член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили, а также гражданские активисты Лаша Диаров и Анна Мосашвили.
Из опытных политиков в объединение вступили депутаты Тамар Кордзая и Армаз Ахвледиани, а также член "Нацдвижения", личный представитель находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе.
Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".
Партию "Гирчи - больше свободы" в 2020 году основал Зураб Джапаридзе после того, как покинул партию "Новый политический центр - Гирчи".
"Гирчи" - это та партия, которая добилась через Конституционный суд декриминализации марихуаны, а также помогала молодежи откосить от армии через зарегистрированную в 2017 году фиктивную религиозную организацию "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода".
Политическое движение "Дроа" в марте 2021 года основала Элене Хоштария. Хоштария была одним из самых активных участников многих акций протеста, фигурировала в стычках с полицией. В конце 2021 года года она 17 дней голодала с требованием перевода Саакашвили из тюрьмы в больницу.
Партию "Ахали" основали одна из самых одиозных фигур в стране Ника Гварамия и бывший председатель "Единого национального движения" Ника Мелиа.
В период президентства Саакашвили в разные годы Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году он занялся журналистикой. Основал телевидение "Мтавари архи", который является одним из ведущих оппозиционных телеканалов.
Мелия примкнул к бывшей правящей партии в 2014 году. В декабре 2023 года, после того, как проиграл внутрипартийные выборы и лишился поста председателя, ушел со скандалом, заявив, что "Нацдвижением" неформально управляет разыскиваемый на родине экс-министр обороны Давид Кезерашвили.
К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы".
Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших банков Грузии – TBC — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Эта партия - одна из самых богатых в Грузии.
Партию "Для народа" в мае 2021 года создала правозащитница, бывший член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе.
Политическое движение "Площадь свободы" в июле 2024 года основал глава неправительственной организации "Центр многопартийной демократии" (EECMD) Леван Цуцкиридзе вместе с представителями других неправительственных организаций, участвовавших в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.
Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".
"Альянс патриотов Грузии" (лидеры – Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили) является единственным из них квалифицированным избирательным субъектом. На прошлых выборах партия преодолела избирательный барьер и прошла в парламент, соответственно для участия в предстоящих выборах не нужно собирать подписи избирателей.