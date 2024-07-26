https://sputnik-georgia.ru/20240726/tri-mesyatsa-do-dnya-iks---nakal-strastey-pered-vyborami-v-gruzii-narastaet-289192304.html

Три месяца до "дня икс" - накал страстей перед выборами в Грузии нарастает

Три месяца до "дня икс" - накал страстей перед выборами в Грузии нарастает

Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству - партией "Сила народа" 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T23:36+0400

2024-07-26T23:36+0400

2024-07-26T23:36+0400

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эка беселия

"сила народа"

лейбористская партия

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, пройдут ровно через три месяца - голосовать избиратели будут только за партии и при том по новым технологиям. На сегодняшний день регистрацию для участия в выборах прошли 13 партий, в том числе партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" , "Лейбористская партия" (Шалва Нателашвили), "За справедливость" Эки Беселия, "Свободная Грузия" (Каха Кукава), "Партия зеленых" (Георгий Гачечиладзе).Правящая партия "Грузинская мечта" планирует регистрироваться на выборы в последние деньНовые технологииЖелающих проголосовать члены участковых избирательных комиссий будут искать не в длинных списках избирателей, как раньше, а достаточно будет проверить их удостоверения личности аппаратом верификации. После этой процедуры избиратель получит бюллетень, которая также будет нового образца. Сделав свой выбор, бюллетень нужно будет опустить не в урну, как раньше, а в аппарат автоматического подсчета голосов. Подобные технологии служат упрощению процедуры, доведению до минимума человеческих ошибок, обеспечению высокого показателя надежности, точности подсчета и объявлению предварительных результатов в короткие сроки, сказал глава ЦИК Георгий Каландаришвили.Подобные технологии будут применены на 90% избирательных участков. Система выборовНовшеством на предстоящих 26 октября парламентских выборах будет и то, что теперь выборы исключительно пропорциональные, то есть выбирать будут между партиями. В парламент пройдет та партия, которая преодолеет барьер в 5%. Еще в 2016 году выборы проводились по смешанной системе - 77 депутатов выбирали по итогам голосования за партии, а 73 депутатов - из числа кандидатов в одномандатных округах. К следующим парламентским выборам, 2020 года, количество избираемых по мажоритарной системе депутатов сократили до 30. Оппозиция настаивала на упразднении смешанной системы, заявляя, что в одномандатных округах всегда побеждают кандидаты от правящей партии. "Грузинская мечта" согласилась пойти на это на выборах 2024 года. Расклад силОбъединение - №1Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству - партией "Сила народа". "Силу народа" основали отколовшиеся от "Грузинской мечты" депутаты парламента, чтобы, как они заявили, не сковывать себя в оценке внутриполитических и международных событий и не ставить при этом правящую партию в неловкое положение. В августа 2022 года "Сила народа" была создана в качестве политического движения, а с марта 2023 года ее зарегистрировали как партию. Когда зарубежные доноры перестанут финансировать радикализм в Грузии? – мнение премьера>>Именно они первыми начали говорить о том, что после начала конфликта на Украине Запад стал несправедлив к Грузии, несмотря на то что страна проводит все требуемые реформы. Главным объектом их критики было посольство США и особенно Келли Дегнан, когда она была послом. После того, как Грузии в 2022 году отказали в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, - она его получила только спустя год после Украины и Молдовы - о несправедливости заговорили и в "Грузинской мечте". Еще больше критика Запада усилилась на фоне событий вокруг неправительственных организаций. Власти заявили, что множество раз призывали западных доноров не финансировать фиктивные НПО, чтобы деньги не попадали в руки радикально настроенной оппозиции, и обеспечить прозрачность всех их проектов в Грузии, но все было тщетно. Последующее инициирование властями законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вылилось в многотысячные акции протеста, организованные неправительственными организациями и оппозицией, и при этом критику от всего Запада. Закон был принят с аргументом, что прозрачность в национальных интересах страны. Акции завершились, а Запад начал вводить санкции. Папуашвили: подход оппозиции – помощь Украине за счет разрушения Грузии>>США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.На этом фоне, не смотря на то, что около 80% населения Грузии поддерживает интеграцию страны в Евросоюз, власти Грузии настаивают на том, что их поддерживает 60% населения и победа на выборах у них в руках.Ведущие оппозиционные партии, а все они прозападные, и "Грузинская мечта" и "Сила народа" называют "радикальной оппозицией", "партией войны" и иностранными агентами. По словам высшего руководства страны, эти партии ничего не решают, в том числе кому с кем объединяться перед выборами. Объединение - №2Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Политическую платформу назвали "Единство для спасения Грузии", или коротко "Единство", и в нее вступили известные в обществе люди, в том числе профессор, бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед, историк Лаша Бакрадзе.Также к новому объединению присоединились активные участники акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" – молодой член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили, а также гражданские активисты Лаша Диаров и Анна Мосашвили.Из опытных политиков в объединение вступили депутаты Тамар Кордзая и Армаз Ахвледиани, а также член "Нацдвижения", личный представитель находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе.Объединение - №3Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".Партию "Гирчи - больше свободы" в 2020 году основал Зураб Джапаридзе после того, как покинул партию "Новый политический центр - Гирчи". "Гирчи" - это та партия, которая добилась через Конституционный суд декриминализации марихуаны, а также помогала молодежи откосить от армии через зарегистрированную в 2017 году фиктивную религиозную организацию "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода".Политическое движение "Дроа" в марте 2021 года основала Элене Хоштария. Хоштария была одним из самых активных участников многих акций протеста, фигурировала в стычках с полицией. В конце 2021 года года она 17 дней голодала с требованием перевода Саакашвили из тюрьмы в больницу.Партию "Ахали" основали одна из самых одиозных фигур в стране Ника Гварамия и бывший председатель "Единого национального движения" Ника Мелиа."Ахали", "Гирчи" и "Дроа" вместе пойдут на выборы в парламент Грузии>>В период президентства Саакашвили в разные годы Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году он занялся журналистикой. Основал телевидение "Мтавари архи", который является одним из ведущих оппозиционных телеканалов. Мелия примкнул к бывшей правящей партии в 2014 году. В декабре 2023 года, после того, как проиграл внутрипартийные выборы и лишился поста председателя, ушел со скандалом, заявив, что "Нацдвижением" неформально управляет разыскиваемый на родине экс-министр обороны Давид Кезерашвили.Объединение - №4К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы".Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших банков Грузии – TBC — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Эта партия - одна из самых богатых в Грузии.В Грузии создается пятое партийное объединение к выборам в парламент>>Партию "Для народа" в мае 2021 года создала правозащитница, бывший член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе.Политическое движение "Площадь свободы" в июле 2024 года основал глава неправительственной организации "Центр многопартийной демократии" (EECMD) Леван Цуцкиридзе вместе с представителями других неправительственных организаций, участвовавших в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния".Объединение - №4Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии"."Патриоты", "Альт-Инфо" и другие консерваторы объединились к выборам>>"Альянс патриотов Грузии" (лидеры – Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили) является единственным из них квалифицированным избирательным субъектом. На прошлых выборах партия преодолела избирательный барьер и прошла в парламент, соответственно для участия в предстоящих выборах не нужно собирать подписи избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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