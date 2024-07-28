https://sputnik-georgia.ru/20240728/gruziya-na-olimpiade-v-parizhe--raspisanie-vystupleniya-gruzin-28-iyulya-289210959.html

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 28 июля

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 28 июля

Sputnik Грузия

Во второй день Олимпиады разыграют 13 комплектов медалей в восьми видах спорта 28.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-28T10:06+0400

2024-07-28T10:06+0400

2024-07-28T10:06+0400

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важа маргвелашвили

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Три грузинских спортсмена выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в воскресенье, 28 июля. Во второй день Олимпиады разыграют 13 комплектов медалей в восьми видах спорта: стрельба из лука, гребной слалом, велоспорт (маунтинбайк), фехтование, дзюдо, стрельба, скейтбординг и плавание.В квалификационном турнире (1/8 финала) выступит грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили (-66 кг). Маргвелашвили – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), призер чемпионатов мира и Европы.В 1/8 финала выступит грузинский боксер Георгий Кушиташвили (-92 кг). Его соперником будет Давлат Болтаев. Кушиташвили – двукратный чемпион России (2015, 2018), чемпион Европы 2022 года уже в составе сборной Грузии, бронзовый призер чемпионата мира 2023 года.Грузия на Олимпиаде-2024 - итоги первого дня состязаний в Париже>>В квалификационном заплыве на дистанции 100 метров на спине примет участие Ноэ Панцхава.Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта.Лицензии Грузии на Олимпиаде-2024 в Париже:Вольная борьба: Годердзи Дзебисашвили (-65 кг), Владимир Гамкрелидзе (-86 кг), Гиви Мачарашвили (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг);Греко-римская борьба: Рамаз Зоидзе(-67 кг), Роберт Коблиашвили (-97 кг) и Лаша Гобадзе (-87 кг);Дзюдо: Георгий Сардалашвили (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), Тато Григалашвили (-81 кг), Лаша Бекаури (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг), Этер Липартелиани (-57 кг), Этер Аскилашвили (-63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг);Также пройдут соревнования по дзюдо среди смешанных команд.Тяжелая атлетика: Лаша Талахадзе (+102 кг), Шота Мишвелидзе (-61 кг) и Ираклий Чхеидзе (-102 кг);Бокс: Лаша Гурули (-63,5 кг) и Георгий Кушиташвили (-92 кг);Фехтование: Сандро Базадзе;Прыжки на батуте: Люба Головина;Стрельба из пистолета: Нино Салуквадзе;Плавание: Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава;Легкая атлетика (бег на 100 метров): Лика Харчилава.

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спорт, грузия, новости, париж, европа, важа маргвелашвили, олимпиада-2024 в париже