https://sputnik-georgia.ru/20240728/vybory-2024-registratsiyu-proshli-14-partiy-289206217.html

Выборы 2024: регистрацию прошли 14 партий

Выборы 2024: регистрацию прошли 14 партий

Sputnik Грузия

Срок подачи заявок на участие в выборах неквалифицированных партий истек 15 июля 28.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-28T09:01+0400

2024-07-28T09:01+0400

2024-07-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 14 партий из 28, подавших заявки на участие в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года, согласно данным на сайте ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Срок подачи заявок на участие в выборах неквалифицированных партий, то есть тех, которые не участвовали в последних парламентских выборах и не имеют своего представителя в парламенте, истек 15 июля. Для регистрации такая партия должна представить в ЦИК не менее 25 тысяч подписей избирателей, поддерживающих ее участие в выборах. К этому времени регистрацию прошли: Отказано в регистрации было партии "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия". Срок представления в ЦИК списка с подписями как минимум 25 тысяч избирателей истекает 1 августа. В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и неквалифицированные партии. Квалифицированные партии могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов не позднее 30 августа. В число этих партий входят: Парламент Грузии избирается на 4 года. Членом законодательного органа может стать гражданин Грузии в возрасте 25 лет и выше, который жил в стране минимум 10 лет. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, цик грузии, выборы, парламентские выборы, "партия зеленых", лейбористская партия