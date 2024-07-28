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Выборы 2024: регистрацию прошли 14 партий
Выборы 2024: регистрацию прошли 14 партий
Sputnik Грузия
Срок подачи заявок на участие в выборах неквалифицированных партий истек 15 июля 28.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 14 партий из 28, подавших заявки на участие в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года, согласно данным на сайте ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Срок подачи заявок на участие в выборах неквалифицированных партий, то есть тех, которые не участвовали в последних парламентских выборах и не имеют своего представителя в парламенте, истек 15 июля. Для регистрации такая партия должна представить в ЦИК не менее 25 тысяч подписей избирателей, поддерживающих ее участие в выборах. К этому времени регистрацию прошли: Отказано в регистрации было партии "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия". Срок представления в ЦИК списка с подписями как минимум 25 тысяч избирателей истекает 1 августа. В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и неквалифицированные партии. Квалифицированные партии могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов не позднее 30 августа. В число этих партий входят: Парламент Грузии избирается на 4 года. Членом законодательного органа может стать гражданин Грузии в возрасте 25 лет и выше, который жил в стране минимум 10 лет. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, цик грузии, выборы, парламентские выборы, "партия зеленых", лейбористская партия
грузия, новости, политика, цик грузии, выборы, парламентские выборы, "партия зеленых", лейбористская партия
Выборы 2024: регистрацию прошли 14 партий
Срок подачи заявок на участие в выборах неквалифицированных партий истек 15 июля
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 14 партий из 28, подавших заявки на участие в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года, согласно данным на сайте ЦИК.
Срок подачи заявок на участие в выборах неквалифицированных партий, то есть тех, которые не участвовали в последних парламентских выборах и не имеют своего представителя в парламенте, истек 15 июля. Для регистрации такая партия должна представить в ЦИК не менее 25 тысяч подписей избирателей, поддерживающих ее участие в выборах.
К этому времени регистрацию прошли:
"За Грузию" экс-премьера Грузии Георгия Гахария
"Лейбористская партия" Шалвы Нателашвили
"Наша объединенная Грузия" Исаки Гиоргадзе
"Третий путь" Георгия Туманишвили
"Грузия" Георгия Лилуашвили
"Социал-демократическая партия" Автандила Велтаури
"За справедливость" Эки Беселия
"Свободная Грузия" Кахи Кукава
"Левый альянс" Констатина Гугушвили
"Трибуна" Давида Чичинадзе
"Измени Грузию" Георгия Гагнидзе
"Для народа" Анны Долидзе
"Партия зеленых" Георгия Гачечиладзе
"Альянс демократов" Георгия Бучукури.
Отказано в регистрации было партии "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия".
Срок представления в ЦИК списка с подписями как минимум 25 тысяч избирателей истекает 1 августа.
В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и неквалифицированные партии.
Квалифицированные партии могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов не позднее 30 августа.
В число этих партий входят:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия"
"Единое национальное движение"
"Новый политический центр – Гирчи"
"Альянс патриотов Грузии"
"Государство для народа".
Парламент Грузии избирается на 4 года. Членом законодательного органа может стать гражданин Грузии в возрасте 25 лет и выше, который жил в стране минимум 10 лет.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.