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Число неимущих семей в Грузии растет

Число неимущих семей в Грузии растет

Sputnik Грузия

Число неимущих семей в Грузии с начала года по 1 июля выросло на 2,3% 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T09:01+0400

2024-07-29T09:01+0400

2024-07-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Число неимущих семей в Грузии с начала года по 1 июля выросло на 2,3% и составило 125,6 тысячи, говорится в материалах на сайте Агентства социального обслуживания. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>При этом число семей, живущих в крайней бедности, в период с 1 января по 1 июля 2024 года увеличилось на 296 семей и составило 26,6 тысячи. Всего в крайней бедности в Грузии проживает 55,8 тысячи человек, из которых чуть более 20 тысяч – в Тбилиси. При этом общее число граждан страны, живущих на грани нищеты, в период с 1 января по 1 июля увеличилось на 2,4% и составило около 450 тысяч человек, из которых 250,9 тысячи – женщины. Из общего числа неимущих граждан 241,7 тысячи – несовершеннолетние, при этом 48,8 тысячи – дети до 6 лет. Еще 59,6 тысячи человек, живущих на грани нищеты, – пенсионеры. Наибольшее число бедных семей проживает в Тбилиси (32,8 тысячи), в Квемо Картли (20,7 тысячи), в Имерети (13,5 тысячи). Меньше всего таких семей в регионах Мцхета-Мтианети (3,1 тысячи) и в Самцхе-Джавахети (3,1 тысячи). Неимущие граждане Грузии продолжат получать субсидию на электричество>>Из всех получающих пособие как неимущие у 61,4 тысячи – менее трех членов семьи, а у 19,6 тысячи – более шести членов семьи. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). Пособие на каждого ребенка до 16 лет составляет 200 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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