https://sputnik-georgia.ru/20240729/konsulstvo-vengrii-otkroetsya-v-batumi-289225443.html
Консульство Венгрии откроется в Батуми
Консульство Венгрии откроется в Батуми
Sputnik Грузия
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года 29.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-29T15:05+0400
2024-07-29T15:05+0400
2024-07-29T15:08+0400
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батуми
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Консульство Венгрии под руководством почетного консула откроется в черноморском курортном городе Батуми, сообщается на сайте правительства Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Соответствующее постановление премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал 24 июля 2024 года. Консульский округ охватывает регионы Грузии: Аджария, Гурию, Самегрело - Земо Сванети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. Посольство Венгрии открылось в Тбилиси в 2008 году, а посольство Грузии в Венгрии – в 2009 году. Отношение Грузии и Венгрии За последние два года отношения Венгрии и Грузии заметно потеплели. Власти обеих стран не раз называли их "тесными, дружескими и партнерскими". Особо отмечалась твердая и непоколебимая поддержка Венгрией процесса европейской интеграции Грузии и ее власти. На сегодняшний день руководство Венгрии остается главным европейским союзником правящей партии. В июле 2023 года тогдашний премьер Ираклий Гарибашвили назвал Виктора Орбана "настоящим другом" Грузии. Венгерские и грузинские политики последнее время говорят о схожестях в истории и культуре, об общих ценностях. Совпадают позиции властей двух стран и по вопросу конфликта на Украине. Орбан занимает двойственную позицию по этому вопросу: на словах поддерживая общую политику ЕС и НАТО, он отказывается не только пропускать поставки оружия на Украину через Венгрию, но и периодически препятствует инициативам Евросоюза по оказанию помощи Киеву. Грузия заручилась поддержкой Венгрии в отношениях с ЕС – что обсуждали главы МИД>>Грузинские власти также говорят, что поддерживают Украину на дипломатическом уровне, но не будут оказывать ей военной помощи и вводить санкции против России. Кроме того, они обвиняют руководство Украины в желании открыть "второй фронт" и втянуть Грузию в войну против России. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, венгрия, правительство грузии, виктор орбан, ираклий кобахидзе, батуми
грузия, новости, венгрия, правительство грузии, виктор орбан, ираклий кобахидзе, батуми
Консульство Венгрии откроется в Батуми
15:05 29.07.2024 (обновлено: 15:08 29.07.2024)
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Консульство Венгрии под руководством почетного консула откроется в черноморском курортном городе Батуми, сообщается на сайте правительства Грузии.
Соответствующее постановление премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал 24 июля 2024 года.
Консульский округ охватывает регионы Грузии: Аджария, Гурию, Самегрело - Земо Сванети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.
Посольство Венгрии открылось в Тбилиси в 2008 году, а посольство Грузии в Венгрии – в 2009 году.
Отношение Грузии и Венгрии
За последние два года отношения Венгрии и Грузии заметно потеплели. Власти обеих стран не раз называли их "тесными, дружескими и партнерскими".
Особо отмечалась твердая и непоколебимая поддержка Венгрией процесса европейской интеграции Грузии и ее власти. На сегодняшний день руководство Венгрии остается главным европейским союзником правящей партии.
В июле 2023 года тогдашний премьер Ираклий Гарибашвили назвал Виктора Орбана "настоящим другом" Грузии.
Венгерские и грузинские политики последнее время говорят о схожестях в истории и культуре, об общих ценностях. Совпадают позиции властей двух стран и по вопросу конфликта на Украине.
Орбан занимает двойственную позицию по этому вопросу: на словах поддерживая общую политику ЕС и НАТО, он отказывается не только пропускать поставки оружия на Украину через Венгрию, но и периодически препятствует инициативам Евросоюза по оказанию помощи Киеву.
Грузинские власти также говорят, что поддерживают Украину на дипломатическом уровне, но не будут оказывать ей военной помощи и вводить санкции против России. Кроме того, они обвиняют руководство Украины в желании открыть "второй фронт" и втянуть Грузию в войну против России.
В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу.