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Грузия заручилась поддержкой Венгрии в отношениях с ЕС – что обсуждали главы МИД

Грузия заручилась поддержкой Венгрии в отношениях с ЕС – что обсуждали главы МИД

Sputnik Грузия

На встрече главы МИД Венгрии и Грузии подписали соглашение о защите и взаимном способствовании инвестициям 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T20:18+0400

2024-07-19T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Вопрос вступления Грузии в Евросоюз и развивающиеся отношения между Венгрией и Грузией стали главными вопросами встречи министров иностранных дел стран Ильи Дарчиашвили и Петера Сийярто. За последние два года отношения Венгрии и Грузии заметно потеплели. Власти обеих стран не раз называли их "тесными, дружескими и партнерскими". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, на фоне критики всем руководством ЕС правительства Грузии из-за закона об "иноагентах" и ухудшения отношений Грузии с Западом, выразил уважение желанию правительства Грузии сохранить суверенитет, отметив, что в Европе не понимают, как это трудно. По его словам, на встрече были рассмотрены вопросы расширения партнерства в различных сферах – от политического диалога до сильного партнерства, торговли и экономических торговых связей. На встрече главы МИД Венгрии и Грузии подписали соглашение о защите и взаимном способствовании инвестициям. "Без сомнений, это соглашение будет способствовать еще большим возможностям в наших торговых и экономических отношениях", - сказал Дарчиашвили. В свою очередь глава МИД Венгрии сделал акцент на вступление Грузии в Евросоюз, обрушившись с критикой на Брюссель. Он отметил особую роль правительства Грузии, которое защищает суверенитет страны и отметил, что сейчас Брюссель наказывает Грузию. "В Грузии есть правительство, которое хочет сопротивляться, хочет противостоять иностранному влиянию и делает это довольно хорошо. Они также приняли закон, защищающий это. У них есть правительство, которое защищает семьи, традиционную семейную модель, и они это узаконили. Поэтому Брюссель наложил политическое и финансовое наказание", - сказал Сийярто. В Брюсселе не любят, когда под их песни не танцуют и если кто-то выступает против войны и гендерной пропаганды, добавил он. Он отметил, что Венгрия отстояла свои национальные интересы и готова помогать в этом Грузии. " Суверенитет – это то, что мы должны защищать. Значит, вы на правильном пути. В будущем председательство Венгрии, Венгрия и венгерское правительство предоставят вам всю необходимую поддержку для сохранения вашего суверенитета и ускорения процесса интеграции и вступления в Европейский союз, несмотря на внешнее давление", — заявил Сийярто. Он отметил, что верит, что Грузия может дать серьезный импульс ЕС. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили отметил, что будущее Грузии – в ЕС. "Несмотря ни на что, вступление в Европейский союз остается одной из главных целей внешней политики Грузии. Я еще раз подтвердил своему коллеге, что европейский путь моей страны необратим", - сказал Дарчиашвили. По его словам, власти Грузии продолжат работать над продвижением необходимого процесса реформ в соответствии с обязательствами. "Грузия остается очень надежным союзником ЕС в области безопасности, способствуя безопасности и стабильности наших партнеров. В этом тяжело противостоящем регионе нашей главной целью является продвижение роли Грузии как прочной опоры регионального мира и стабильности, демократического развития и сотрудничества", - сказал Дарчиашвили. Он сделал особый акцент на использование неохваченного потенциала международной торговли и энергетики, альтернативных маршрутов доставки грузов по Черному морю. "Мы считаем, что инициативы Грузии, такие, как строительство черноморского подводного силового кабеля и оптоволоконного кабеля, а также усиление паромного сообщения в Черном море, могут предложить эффективные решения для обеспечения энергетики, независимости и безопасности, продовольственной безопасности и надежного маршрута альтернативного транспорта, особенно в сегодняшних сложных геополитических условиях", - заявил Дарчиашвили. Отношение Грузии и ВенгрииЗа последние два года отношения Венгрии и Грузии заметно потеплели. Власти обеих стран не раз называли их "тесными, дружескими и партнерскими".Особо отмечалась твердая и непоколебимая поддержка Венгрией процесса европейской интеграции Грузии и ее власти. На сегодняшний день руководство Венгрии остается главным европейским союзником правящей партии.В июле 2023 года грузинский премьер Ираклий Гарибашвили назвал Виктора Орбана "настоящим другом" Грузии.Венгерские и грузинские политики последнее время говорят о схожестях в истории и культуре, об общих ценностях. Совпадают позиции властей двух стран и по вопросу конфликта на Украине.Орбан назвал премьера Грузии "большим шахматистом" >>Орбан занимает двойственную позицию по этому вопросу: на словах поддерживая общую политику ЕС и НАТО, он отказывается не только пропускать поставки оружия на Украину через Венгрию, но и периодически препятствует инициативам Евросоюза по оказанию помощи Киеву.Грузинские власти также говорят, что поддерживают Украину на дипломатическом уровне, но не будут оказывать ей военной помощи и вводить санкции против России. Кроме того, они обвиняют руководство Украины в желании открыть "второй фронт" и втянуть Грузию в войну против России.Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу.Отношения Грузии и ЕСОтношения Грузии с ЕС стали ухудшаться с лета 2024 года.Девятого июля посол ЕС Павел Герчинский заявил о том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой.Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение.Что касается Европарламента, то последние время власти Грузии часто выступали с критикой принимаемых им резолюций, заявляя, что они не имеют никакой ценности.Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский >>За последние два года Европарламент принял четыре резкие резолюции по Грузии. Первая резолюция была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 24 апреля 2024 года.В последней резолюции Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили.В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Грузия обязательно станет частью большой волны расширения Евросоюза – депутат >>Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. При этом, с Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня.Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что к 2030 году Грузия среди стран-кандидатов будет более всего готова к интеграции в Евросоюз и Грузия продолжит предпринимать шаги в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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