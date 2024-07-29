https://sputnik-georgia.ru/20240729/mne-ne-nuzhny-zapisi-kezerashvili-i-targamadze--kaladze-o-reytinge-partiy-v-gruzii-289224436.html

Мне не нужны записи Кезерашвили и Таргамадзе! – Каладзе о рейтинге партий в Грузии

Мне не нужны записи Кезерашвили и Таргамадзе! – Каладзе о рейтинге партий в Грузии

Sputnik Грузия

С 2012 года страна движется вперед и развивается экономически, заявил мэр столицы 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T14:17+0400

2024-07-29T14:17+0400

2024-07-29T14:39+0400

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давид кезерашвили

единое национальное движение

георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Исследования, написанные экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили и заместителем гендиректора оппозиционного телеканала "Формула" Георгием Таргамадзе, не нужны для того, чтобы узнать настроение населения Грузии перед предстоящими парламентскими выборами, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно исследованию, рейтинг партий выглядит следующим образом: "Грузинская мечта"/"Сила народа" – 32,4%, "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 17,3%, "Лело для Грузии"/ "Для народа"/ "Площадь свободы" – 12,8%, партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" – 11,2%, "Гирчи – больше свободы"/ "Дроа"/ "Ахали" – 9,9%. По словам Каладзе, он объездил всю Грузию с партийными мероприятиями, побывал в каждом районе и городе и очень хорошо знает ситуацию в стране. "Конечно, у нас есть экономический рост… С 2012 года страна движется вперед, развивается экономически. У нас есть шаги вперед и результаты во всех аспектах. В стране сохраняется мир, несмотря на давление, буллинг, атаки, это будет сохраняться", – отметил Каладзе. Очевидно, что есть вызовы, есть люди, которые нуждаются в поддержке, но это, по словам Каладзе, не только в Грузии. "В каждой стране есть такое население. Именно чтобы уменьшить количество бедного населения, у нас есть такая тенденция, важно поддерживать мир", – подчеркнул Каладзе.Выборы в Грузии Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Три месяца до "дня икс" – накал страстей перед выборами в Грузии нарастает>>Кто такой Кезерашвили?Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул страну.В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, давид кезерашвили, единое национальное движение, георгий гахария