https://sputnik-georgia.ru/20240729/na-chernomorskikh-kurortakh-gruzii-proverili-kafe-i-restorany--obnaruzheny-nesootvetstviya-289223236.html

На черноморских курортах Грузии проверили кафе и рестораны – обнаружены несоответствия

На черноморских курортах Грузии проверили кафе и рестораны – обнаружены несоответствия

Sputnik Грузия

Национальное агентство продовольствия Грузии с 2018 года осуществляет мониторинг объектов общепита в туристический сезон по принципу ротации 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T14:40+0400

2024-07-29T14:40+0400

2024-07-29T14:40+0400

грузия

новости

общество

аджария

гурия

туризм в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1d/289223056_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cfeb37de4ffed7539d2bf659e0cf4977.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии проверили 150 объектов общественного питания на морских курортах Аджарии и Гурии, и в десяти обнаружены критические несоответствия, сообщили в ведомстве. Для защиты здоровья и прав местных жителей и отдыхающих активно проводится контроль кафе и ресторанов, блоков питания в гостиницах, пекарен и общепитов на курортах регионов – в Уреки, Шекветили (регион Гурия), Батуми, Кобулети, Гонио, Квариати, Сарпи и в высокогорной Аджарии. При проверке особое внимание уделяется срокам годности, маркировке, условиям хранения и реализации, санитарно-гигиеническим нормам. Критическим считается то несоответствие, которое создает угрозу жизни или здоровью человека.Прогноз на летний туристический сезон в Грузии – ожидания Администрации>>Сотрудники Агентства, выявив критические несоответствия, согласно закону, оштрафовали предпринимателей, а производственный процесс был приостановлен до устранения несоответствий.Для того, чтобы бизнес-сектор был проинформирован о требованиях безопасности продовольствия, Агентство постоянно выдает рекомендации, встречается с заинтересованными сторонами и предоставляет им новейшую информацию. В результате ситуация в объектах общепита, по сравнению с предыдущими годами, резко улучшилась, о чем свидетельствуют опросы потребителей и результаты ежегодного государственного контроля, проводимого Агентством. Агентство с 2018 года осуществляет мониторинг объектов общепита в туристический сезон по принципу ротации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

гурия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, аджария, гурия, туризм в грузии