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На черноморских курортах Грузии проверили кафе и рестораны – обнаружены несоответствия
На черноморских курортах Грузии проверили кафе и рестораны – обнаружены несоответствия
Sputnik Грузия
Национальное агентство продовольствия Грузии с 2018 года осуществляет мониторинг объектов общепита в туристический сезон по принципу ротации 29.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-29T14:40+0400
2024-07-29T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии проверили 150 объектов общественного питания на морских курортах Аджарии и Гурии, и в десяти обнаружены критические несоответствия, сообщили в ведомстве. Для защиты здоровья и прав местных жителей и отдыхающих активно проводится контроль кафе и ресторанов, блоков питания в гостиницах, пекарен и общепитов на курортах регионов – в Уреки, Шекветили (регион Гурия), Батуми, Кобулети, Гонио, Квариати, Сарпи и в высокогорной Аджарии. При проверке особое внимание уделяется срокам годности, маркировке, условиям хранения и реализации, санитарно-гигиеническим нормам. Критическим считается то несоответствие, которое создает угрозу жизни или здоровью человека.Прогноз на летний туристический сезон в Грузии – ожидания Администрации>>Сотрудники Агентства, выявив критические несоответствия, согласно закону, оштрафовали предпринимателей, а производственный процесс был приостановлен до устранения несоответствий.Для того, чтобы бизнес-сектор был проинформирован о требованиях безопасности продовольствия, Агентство постоянно выдает рекомендации, встречается с заинтересованными сторонами и предоставляет им новейшую информацию. В результате ситуация в объектах общепита, по сравнению с предыдущими годами, резко улучшилась, о чем свидетельствуют опросы потребителей и результаты ежегодного государственного контроля, проводимого Агентством. Агентство с 2018 года осуществляет мониторинг объектов общепита в туристический сезон по принципу ротации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, аджария, гурия, туризм в грузии
На черноморских курортах Грузии проверили кафе и рестораны – обнаружены несоответствия
Национальное агентство продовольствия Грузии с 2018 года осуществляет мониторинг объектов общепита в туристический сезон по принципу ротации
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии проверили 150 объектов общественного питания на морских курортах Аджарии и Гурии, и в десяти обнаружены критические несоответствия, сообщили в ведомстве.
Для защиты здоровья и прав местных жителей и отдыхающих активно проводится контроль кафе и ресторанов, блоков питания в гостиницах, пекарен и общепитов на курортах регионов – в Уреки, Шекветили (регион Гурия), Батуми, Кобулети, Гонио, Квариати, Сарпи и в высокогорной Аджарии.
При проверке особое внимание уделяется срокам годности, маркировке, условиям хранения и реализации, санитарно-гигиеническим нормам. Критическим считается то несоответствие, которое создает угрозу жизни или здоровью человека.
Сотрудники Агентства, выявив критические несоответствия, согласно закону, оштрафовали предпринимателей, а производственный процесс был приостановлен до устранения несоответствий.
Для того, чтобы бизнес-сектор был проинформирован о требованиях безопасности продовольствия, Агентство постоянно выдает рекомендации, встречается с заинтересованными сторонами и предоставляет им новейшую информацию.
В результате ситуация в объектах общепита, по сравнению с предыдущими годами, резко улучшилась, о чем свидетельствуют опросы потребителей и результаты ежегодного государственного контроля, проводимого Агентством.
Агентство с 2018 года осуществляет мониторинг объектов общепита в туристический сезон по принципу ротации.