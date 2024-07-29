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Процесс присоединения Грузии к Евросоюзу приостановлен – представительство ЕС

Процесс присоединения Грузии к Евросоюзу приостановлен – представительство ЕС

Sputnik Грузия

На встрече в МИД также обсуждались октябрьские парламентские выборы в Грузии, заявила представитель ЕС 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T20:55+0400

2024-07-29T20:55+0400

2024-07-29T21:32+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В настоящее время процесс присоединения к Евросоюзу приостановлен, так как лидеры ЕС договорились об этом 27 июня, заявила исполняющая обязанности главы представительства ЕС в Грузии Асунсьон Санчес Руис.В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась презентация "О реализации девяти шагов, определенных для Грузии, в коммуникации с политикой расширения Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года". На встречу были приглашены послы и представители посольств стран-членов ЕС, аккредитованных в Грузии.По ее словам, на встрече также обсуждались октябрьские парламентские выборы в Грузии."Мы также заявили, что надеемся, что предстоящие выборы будут свободными, честными и конкурентными. Мы наблюдаем, как будут развиваться эти выборы, чтобы потом дать оценку", – заявила и. о. главы представительства Евросоюза. Она отметила, что делегация Евросоюза работает над тем, чтобы Грузия не только выполнила девять шагов, но и не забывайте, что у нас также есть Соглашение об ассоциации и существует широкий спектр сотрудничества между Европейским Союзом и Грузией.Скандальный законЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.Повода для ухудшения отношений Грузии с Западом нет – Каладзе >>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима.Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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