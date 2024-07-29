https://sputnik-georgia.ru/20240729/rezultat-pravilnoy-politiki--kaladze-ob-uspekhakh-gruzii-v-indekse-demokratii-289228699.html
Результат правильной политики – Каладзе об успехах Грузии в Индексе демократии
Результат правильной политики – Каладзе об успехах Грузии в Индексе демократии
Sputnik Грузия
Грузия поднялась на 40 позиций в мировом рейтинге за последние 11 лет 29.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-29T17:40+0400
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2024-07-29T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Улучшение позиций Грузии в Индексе демократии является результатом правильной и прагматичной политики действующей власти Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Международная организация по оценке глобальной демократии "Разнообразие демократии" опубликовала индекс доверия, согласно которому Грузия зафиксировала исторический максимум. При 100% системе оценки она получила 66,7% и заняла 34 место в мире, улучшив свои позиции за последние 11 лет на 40 пунктов. Каладзе отметил, что результаты и эти статистики говорят о том, как Грузия развивается во всех направлениях и имеет абсолютный прогресс во всем. По его словам, сегодня оппозиция поменяла риторику, что является результатом политики правящей силы, и по всем критериям Грузия – успешная страна, и это общая заслуга правительства и населения. Индекс доверия Индекс доверия исследует, в какой степени основа исполнительной власти определяется доверием законодательной власти. Улучшением оценки после 2012 года Грузия входит в первую десятку мира. В 2012 году Грузия заняла 74 место в мире в индексе доверия, а за последующий 11-летний период она поднялась на 40 позиций в мировом рейтинге. По итогам 2023 года Грузия опережает и равняется многим государствам-членам "Большой семерки", НАТО и Евросоюза, а также многим развитым странам. В частности, Грузия опережает США, Францию, Кипр, Южную Корею, Сингапур и равна с такими развитыми странами, как Бельгия, Италия, Испания, Португалия, Люксембург, Греция, Литва, Новая Зеландия, Словения, Венгрия, Мальта и др. "Разнообразие демократии" (V-Dem) – один из крупнейших в мире проектов научного сотрудничества, непосредственно посвященных демократии. Его штаб-квартира находится в Институте V-Dem в Швеции, в департаменте политических наук Гетеборгского университета. Еще одно свидетельство демократии – депутат о высоких позициях Грузии в рейтинге>>Проектом руководят пять главных исследователей, 19 менеджеров проектов, 33 региональных менеджера, более 134 координаторов и около 4 тысяч экспертов по всему миру. Организация является одним из исследовательских проектов, на которых основаны "Показатели глобального управления" Всемирного банка и "Индекс свободы" Атлантического совета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Результат правильной политики – Каладзе об успехах Грузии в Индексе демократии
17:40 29.07.2024 (обновлено: 17:45 29.07.2024)
Грузия поднялась на 40 позиций в мировом рейтинге за последние 11 лет
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Улучшение позиций Грузии в Индексе демократии является результатом правильной и прагматичной политики действующей власти Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Международная организация по оценке глобальной демократии "Разнообразие демократии" опубликовала индекс доверия, согласно которому Грузия зафиксировала исторический максимум. При 100% системе оценки она получила 66,7% и заняла 34 место в мире, улучшив свои позиции за последние 11 лет на 40 пунктов.
"Мы добились ощутимых результатов, и это связано с правильной политикой, проводимой нынешним правительством. С прагматичной политикой, которую проводит наше правительство, за которую радикалы подвергли критике вместе со своими якобы неправительственными организациями, которым помогали наши якобы западные друзья", – заявил Каладзе.
Каладзе отметил, что результаты и эти статистики говорят о том, как Грузия развивается во всех направлениях и имеет абсолютный прогресс во всем.
По его словам, сегодня оппозиция поменяла риторику, что является результатом политики правящей силы, и по всем критериям Грузия – успешная страна, и это общая заслуга правительства и населения.
Индекс доверия исследует, в какой степени основа исполнительной власти определяется доверием законодательной власти.
Улучшением оценки после 2012 года Грузия входит в первую десятку мира.
В 2012 году Грузия заняла 74 место в мире в индексе доверия, а за последующий 11-летний период она поднялась на 40 позиций в мировом рейтинге.
По итогам 2023 года Грузия опережает и равняется многим государствам-членам "Большой семерки", НАТО и Евросоюза, а также многим развитым странам. В частности, Грузия опережает США, Францию, Кипр, Южную Корею, Сингапур и равна с такими развитыми странами, как Бельгия, Италия, Испания, Португалия, Люксембург, Греция, Литва, Новая Зеландия, Словения, Венгрия, Мальта и др.
"Разнообразие демократии" (V-Dem) – один из крупнейших в мире проектов научного сотрудничества, непосредственно посвященных демократии. Его штаб-квартира находится в Институте V-Dem в Швеции, в департаменте политических наук Гетеборгского университета.
Проектом руководят пять главных исследователей, 19 менеджеров проектов, 33 региональных менеджера, более 134 координаторов и около 4 тысяч экспертов по всему миру.
Организация является одним из исследовательских проектов, на которых основаны "Показатели глобального управления" Всемирного банка и "Индекс свободы" Атлантического совета.