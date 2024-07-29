https://sputnik-georgia.ru/20240729/samye-neprozrachnye-ili-kto-trebuet-uprazdneniya-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-289223915.html

Самые непрозрачные, или Кто требует упразднения закона об "иноагентах" в Грузии?

Самые непрозрачные, или Кто требует упразднения закона об "иноагентах" в Грузии?

Sputnik Грузия

Ситуация с прозрачностью в секторе неправительственных и медиаорганизаций Грузии плачевная, заявил депутат Гиви Миканадзе 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T13:17+0400

2024-07-29T13:17+0400

2024-07-29T14:39+0400

грузия

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

саломе зурабишвили

закон об "иноагентах"

акция против закона об иноагентах

конституционный суд грузии

конституция грузии

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Минимальным стандартам прозрачности удовлетворяет лишь 17% неправительственных и медиаорганизаций Грузии, требующих отмены закона об "иноагентах" через Конституционный суд, что подтверждает, насколько этот сектор является непрозрачным, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. Неправительственные и медиаорганизации обратились в Конституционный суд Грузии на прошлой неделе. Вступивший в силу в начале июня закон "О прозрачности иностранного влияния" обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. Миканадзе представил результаты исследования о тех организациях, которые обратились в Конституционный суд. В рамках исследования организации были оценены по семи критериям. "Это еще раз указывает, насколько плачевна обстановка в этом секторе, насколько непрозрачен этот сектор. И, наверное, общество должно задуматься, кем являются те организации, которые конституционным иском, уже правовым путем, обращаются в Конституционный суд в связи с упразднением того закона, в отношение которого они абсолютно непрозрачны", – сказал Миканадзе. Они не являются прозрачными и не желают отчитываться перед общественностью или делать шаг вперед, отметил депутат.Насколько прозрачны НПО в Грузии – исследование>>Помимо НПО, иски в Конституционный суд Грузии с требованием признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным подали президент Саломе Зурабишвили, а также оппозиционные партии. Оспаривать конституционность закона в суде планирует также омбудсмен страны. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии 3 июня. В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Исследование "Грузинской мечты" о прозрачностиПравящая партия Грузии провела исследование, является ли финансирование неправительственных организаций и СМИ в стране прозрачным, на чем последние упорно настаивают.Результаты исследования, согласно данным "Грузинской мечты", стали прямым доказательством того, что финансирование НПО И СМИ непрозрачно и что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" было необходимо.Объектом исследования стали 474 организации, которые спустя несколько дней после инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а именно 8 апреля, подписали совместное заявление против этого закона.Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах, конституционный суд грузии, конституция грузии