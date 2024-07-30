https://sputnik-georgia.ru/20240730/borba-s-narkotikami-v-gruzii-zaderzhany-28-chelovek-289257021.html

Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 28 человек

Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 28 человек

Sputnik Грузия

Среди задержанных –12 иностранцев, чье гражданство МВД Грузии не уточняет 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Полиция в рамках борьбы с наркопреступностью задержала в Тбилиси и пяти регионах Грузии 28 человек, из которых 16 – за реализацию наркотиков, говорится в сообщении МВД. Операция по задержанию проводилась как в столице, так и в Аджарской автономной республике и регионах Самегрело – Земо Сванети, Кахети и Имерети. Среди задержанных –12 иностранцев, чье гражданство МВД Грузии не уточняет. По данным МВД, 16 задержанных, включая восемь иностранцев, задержаны по факту незаконной продажи наркотиков в крупном и особо крупном размерах, незаконной продажи марихуаны и психотропных веществ, а также по факту подготовки и попытки продажи. Самому младшему из них – 19 лет, а самому старшему – 44 года. Остальные 12 задержанных, включая четверых иностранцев, задержаны по факту незаконного ввоза и вывоза из Грузии наркотиков в крупном и особо крупном размерах, а также незаконного приобретения-хранения, продажи и попытки продажи марихуаны и незаконного выращивания растения, содержащего наркотическое вещество. Самому младшему из них – 22 года, а самому старшему – 66 лет. После личного обыска и обыска домов задержанных, а также указанных ими мест, полиция изъяла наркотики в особо крупном размере, в том числе героин, кокаин, бупренорфин, субутекс, экстази, MDMA, метадон, альфа ПВП, мефедрон, кетамин, метамфетамин, марихуану и коноплю. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, самегрело, наркопреступления в грузии, мвд грузии