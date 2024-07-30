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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В июне 2024 года по сравнению с маем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 2,2% 30.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-30T09:01+0400
2024-07-30T09:01+0400
2024-07-30T09:50+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июне 2024 года вырос на 9,3%, по сравнению с июнем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 8,2%, в том числе цены на продовольствие выросли на 11,2%, а в горнодобывающей промышленности цены выросли на 22,1%.В июне 2024 года по сравнению с маем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 2,2%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июне на 6,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 14,5%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 4,7%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июне вырос на 12,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 24,5%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 11,3%, в том числе цены на продовольствие выросли на 36,9%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 1,8%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 5,7%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в июне 2024 года составил 2,2% при целевом показателе 3%. В июне 2024 года по сравнению с маем уровень инфляции составил 0,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, промышленность, цены, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, промышленность, цены, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
09:01 30.07.2024 (обновлено: 09:50 30.07.2024)
В июне 2024 года по сравнению с маем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 2,2%
ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июне 2024 года вырос на 9,3%, по сравнению с июнем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 8,2%, в том числе цены на продовольствие выросли на 11,2%, а в горнодобывающей промышленности цены выросли на 22,1%.
В июне 2024 года по сравнению с маем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 2,2%.
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июне на 6,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 14,5%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 4,7%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июне вырос на 12,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 24,5%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 11,3%, в том числе цены на продовольствие выросли на 36,9%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 1,8%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 5,7%.
Уровень годовой инфляции
в Грузии в июне 2024 года составил 2,2% при целевом показателе 3%. В июне 2024 года по сравнению с маем уровень инфляции составил 0,5%.