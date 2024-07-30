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Нацбанк Грузии вновь оставил ставку рефинансирования неизменной
Нацбанк Грузии вновь оставил ставку рефинансирования неизменной
Sputnik Грузия
Глобальная экономическая неопределенность, которая может вызвать инфляционное давление, по-прежнему высока, считают в Нацбанке 30.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-30T15:30+0400
2024-07-30T15:30+0400
2024-07-30T15:30+0400
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ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение вновь оставить ставку рефинансирования неизменной на уровне 8%, говорится в сообщении регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8%. "Национальный банк Грузии сохранил ставку монетарной политики без изменений на уровне 8%. Такой осторожный подход к нормализации монетарной политики важен для того, чтобы в среднесрочной перспективе инфляция сохранилась вблизи целевого уровня", – говорится в сообщении. Принимая решение не менять ставку рефинансирования, Нацбанк учел ряд существующих рисков. В частности, как отметил регулятор, глобальная экономическая неопределенность, которая может вызвать инфляционное давление, по-прежнему высока. Нацбанк готов продолжить снижение ставки рефинансирования до нейтрального уровня в случае нереализации инфляционных рисков и снижения их остроты. "А в случае, если вновь проявятся факторы, влияющие на инфляционные ожидания в сторону роста, может возникнуть необходимость в ужесточении монетарной политики или сохранении текущей жесткой позиции в течение длительного времени", – сказано в сообщении. Как отметил Нацбанк, в Грузии сохраняется инфляция, ниже целевого уровня в 3%. В июне общий уровень цен увеличился на 2,2% в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 1,4%. В Грузии ожидается двузначный рост экономики – аналитики >>По обновленному прогнозу регулятора, инфляция в 2024 году в среднем составит 1,9%. "При прочих равных условиях инфляция в 2024 году будет низкой и до конца года приблизится к целевому показателю", – говорится в сообщении. Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 11 сентября 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
Нацбанк Грузии вновь оставил ставку рефинансирования неизменной
Глобальная экономическая неопределенность, которая может вызвать инфляционное давление, по-прежнему высока, считают в Нацбанке
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение вновь оставить ставку рефинансирования неизменной на уровне 8%, говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
"Национальный банк Грузии сохранил ставку монетарной политики без изменений на уровне 8%. Такой осторожный подход к нормализации монетарной политики важен для того, чтобы в среднесрочной перспективе инфляция сохранилась вблизи целевого уровня", – говорится в сообщении.
Принимая решение не менять ставку рефинансирования, Нацбанк учел ряд существующих рисков. В частности, как отметил регулятор, глобальная экономическая неопределенность, которая может вызвать инфляционное давление, по-прежнему высока.
"В последнее время на международных рынках наблюдаются колебания цен на нефть и продукты питания, а также тенденция удорожания перевозок из Китая, что создает риск инфляции на импортируемые товары. Кроме того, геополитическая напряженность во всем мире остается важным вызовом", – говорится в сообщении.
Нацбанк готов продолжить снижение ставки рефинансирования до нейтрального уровня в случае нереализации инфляционных рисков и снижения их остроты.
"А в случае, если вновь проявятся факторы, влияющие на инфляционные ожидания в сторону роста, может возникнуть необходимость в ужесточении монетарной политики или сохранении текущей жесткой позиции в течение длительного времени", – сказано в сообщении.
Как отметил Нацбанк, в Грузии сохраняется инфляция, ниже целевого уровня в 3%. В июне общий уровень цен увеличился на 2,2% в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 1,4%.
По обновленному прогнозу регулятора, инфляция в 2024 году в среднем составит 1,9%.
"При прочих равных условиях инфляция в 2024 году будет низкой и до конца года приблизится к целевому показателю", – говорится в сообщении.
Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 11 сентября 2024 года.