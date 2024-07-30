https://sputnik-georgia.ru/20240730/natsbank-gruzii-vnov-ostavil-stavku-refinansirovaniya-neizmennoy-289240578.html

Нацбанк Грузии вновь оставил ставку рефинансирования неизменной

Нацбанк Грузии вновь оставил ставку рефинансирования неизменной

Sputnik Грузия

Глобальная экономическая неопределенность, которая может вызвать инфляционное давление, по-прежнему высока, считают в Нацбанке 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T15:30+0400

2024-07-30T15:30+0400

2024-07-30T15:30+0400

экономика

новости

грузия

национальный банк грузии

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение вновь оставить ставку рефинансирования неизменной на уровне 8%, говорится в сообщении регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8%. "Национальный банк Грузии сохранил ставку монетарной политики без изменений на уровне 8%. Такой осторожный подход к нормализации монетарной политики важен для того, чтобы в среднесрочной перспективе инфляция сохранилась вблизи целевого уровня", – говорится в сообщении. Принимая решение не менять ставку рефинансирования, Нацбанк учел ряд существующих рисков. В частности, как отметил регулятор, глобальная экономическая неопределенность, которая может вызвать инфляционное давление, по-прежнему высока. Нацбанк готов продолжить снижение ставки рефинансирования до нейтрального уровня в случае нереализации инфляционных рисков и снижения их остроты. "А в случае, если вновь проявятся факторы, влияющие на инфляционные ожидания в сторону роста, может возникнуть необходимость в ужесточении монетарной политики или сохранении текущей жесткой позиции в течение длительного времени", – сказано в сообщении. Как отметил Нацбанк, в Грузии сохраняется инфляция, ниже целевого уровня в 3%. В июне общий уровень цен увеличился на 2,2% в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 1,4%. В Грузии ожидается двузначный рост экономики – аналитики >>По обновленному прогнозу регулятора, инфляция в 2024 году в среднем составит 1,9%. "При прочих равных условиях инфляция в 2024 году будет низкой и до конца года приблизится к целевому показателю", – говорится в сообщении. Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 11 сентября 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, ставка рефинансирования