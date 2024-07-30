https://sputnik-georgia.ru/20240730/vengriya-zainteresovana-v-progresse-gruzii--bochorishvili-289237681.html

Венгрия заинтересована в прогрессе Грузии – Бочоришвили

Венгрия заинтересована в прогрессе Грузии – Бочоришвили

Sputnik Грузия

Главным приоритетом председательства Венгрии в ЕС является расширение, заявила Бочоришвили 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T13:12+0400

2024-07-30T13:12+0400

2024-07-30T13:27+0400

новости

политика

грузия

венгрия

европа

виктор орбан

европарламент

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288443027_0:119:960:659_1920x0_80_0_0_3e476d33b935449690c14a714c65385c.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Приоритетом Венгрии как страны, председательствующей в Евросоюзе, является достижение прогресса со всеми странами-кандидатами, включая Грузию, в плане политики расширения, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>За последние два года отношения Венгрии и Грузии заметно потеплели. Власти обеих стран не раз называли их "тесными, дружескими и партнерскими". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне критики руководства ЕС правительства Грузии из-за закона об "иноагентах" и ухудшения отношений Грузии с Западом выразил уважение к желанию правительства Грузии сохранить суверенитет, отметив, что в Европе не понимают, как это трудно. По ее словам, таков был дух всех выступлений, которые были слышны от венгерской стороны. "Безусловно, состоялись дебаты. Можно сказать, что основной настрой одинаков среди государств-членов ЕС. Для того, чтобы процесс расширения ЕС был успешным, необходим диалог со всеми странами-кандидатами", – отметила Бочоришвили.Обо всем этом Бочоришвили заявила, подводя итоги встреч в Будапеште, на которых главы комитетов по европейским делам вместе с кандидатами в столице Венгрии обсудили будущее Европы, волну расширения и необходимость подготовки к приему новых членов была названа инвестицией в безопасность и наиболее правильным шагом с геополитической точки зрения. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Также Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в ЕС. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Переговоры с Украиной и Молдовой открылись 25 июня. Отношения Грузии и ЕС Отношения Грузии с ЕС стали ухудшаться с лета 2024 года. Девятого июля посол ЕС Павел Герчинский заявил о том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Что касается Европарламента, в последнее время власти Грузии часто выступали с критикой принимаемых им резолюций, заявляя, что они не имеют никакой ценности. За последние два года Европарламент принял четыре резких резолюции по Грузии. Первая резолюция была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 24 апреля 2024 года. В последней резолюции Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили. Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что к 2030 году Грузия среди стран-кандидатов будет лучше всех готова к интеграции в Евросоюз и продолжит предпринимать шаги в этом направлении. Отношение Грузии и Венгрии За последние два года отношения Венгрии и Грузии заметно потеплели. Власти обеих стран не раз называли их "тесными, дружескими и партнерскими". Особо отмечалась твердая и непоколебимая поддержка Венгрией процесса европейской интеграции Грузии и ее власти. На сегодняшний день руководство Венгрии остается главным европейским союзником правящей партии. В июле 2023 года грузинский премьер Ираклий Гарибашвили назвал Виктора Орбана "настоящим другом" Грузии. Венгерские и грузинские политики последнее время говорят о схожестях в истории и культуре, об общих ценностях. Совпадают позиции властей двух стран и по вопросу конфликта на Украине. Венгрия уважает желание Грузии сохранить свою независимость – Орбан>>Орбан занимает двойственную позицию по этому вопросу: на словах поддерживая общую политику ЕС и НАТО, он отказывается не только пропускать поставки оружия на Украину через Венгрию, но и периодически препятствует инициативам Евросоюза по оказанию помощи Киеву. Грузинские власти также говорят, что поддерживают Украину на дипломатическом уровне, но не будут оказывать ей военной помощи и вводить санкции против России. Кроме того, они обвиняют руководство Украины в желании открыть "второй фронт" и втянуть Грузию в войну против России. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

венгрия

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, венгрия, европа, виктор орбан, европарламент, грузия - евросоюз