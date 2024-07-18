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Венгрия уважает желание Грузии сохранить свою независимость – Орбан

Венгрия уважает желание Грузии сохранить свою независимость – Орбан

Sputnik Грузия

К сожалению, многие в Европе не понимают насколько такой стране как Грузия сложно сохранить суверенитет, заявил премьер Венгрии 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T19:33+0400

2024-07-18T19:33+0400

2024-07-18T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уважение желанию правительства Грузии сохранить независимость и суверенитет, отметив, что в Европе не понимают, как это трудно. Последнее время Грузия становится все чаще объектом критики Запада из-за своих решений, в том числе из-за закона об "иноагентах". Власти Грузии заявляют, что единственным их стремлением является защита суверенитета и независимости страны. Он с сожалением отметил, что "многие в Европе не понимают насколько такой стране как Грузии сложно сохранить суверенитет по всем направлениям. "Но я это ценю", - сказал премьер Венгрии. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия была единственной страной Евросоюза, заступившейся за Грузию, когда она подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об "иноагентах". По словам Сийярто, Венгрия поддержит евроинтеграцию Грузии в ЕС во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля. Отношения Грузии и ЕС Отношения Грузии с ЕС стали ухудшаться с лета 2024 года. Девятого июля посол ЕС Павел Герчинский заявил о том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Что касается Европарламента, то последние время власти Грузии часто выступали с критикой принимаемых им резолюций, заявляя, что они не имеют никакой ценности. Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский >>За последние два года Европарламент принял четыре резкие резолюции по Грузии. Первая резолюция была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 24 апреля 2024 года. В последней резолюции Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Грузия обязательно станет частью большой волны расширения Евросоюза – депутат >>Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. При этом, с Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня. Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что к 2030 году Грузия среди стран-кандидатов будет более всего готова к интеграции в Евросоюз и Грузия продолжит предпринимать шаги в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, в мире, грузия, политика, виктор орбан, петер сийярто, европарламент, венгрия, грузия - евросоюз