https://sputnik-georgia.ru/20240730/volskiy-v-prizyve-saakashvili-k-khaosu-v-gruzii-net-nichego-novogo-289238787.html

Вольский: в призыве Саакашвили к хаосу в Грузии нет ничего нового

Вольский: в призыве Саакашвили к хаосу в Грузии нет ничего нового

Sputnik Грузия

Саакашвили идет следом за радикальными заявлениями своих воспитанников, которые в этом радикализме уже давно его обогнали, заявил депутат 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T13:58+0400

2024-07-30T13:58+0400

2024-07-30T13:58+0400

грузия

политика

новости

георгий вольский

грузинская мечта - демократическая грузия

михаил саакашвили

мамука мдинарадзе

парламентские выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511685_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7b2618c61875fdc0fc856f23af7d7520.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. В заявлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет ничего нового, так как он говорит о том, о чем говорил все время, что в Грузии должен быть хаос, заявил вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Саакашвили во время онлайн-включения на судебном заседании в понедельник, 29 июля, призвал население страны выйти на улицу после того, как, по его словам, будут оглашены фальсифицированные результаты парламентских выборов. "Мы должны быть готовы защитить себя, и мы должны быть готовы праздновать победу", – заявил Саакашвили. То, что представители оппозиции намерены не признавать выборы, устроить дестабилизацию в период перед или после выборов, неново, отметил депутат. "Саакашвили идет следом за радикальными заявлениями своих воспитанников, которые в этом радикализме уже давно обогнали Михаила Саакашвили", – добавил Вольский. Ряд оппозиционных партий Грузии уже заявляет о возможной фальсификации выборов со стороны правящей силы "Грузинская мечта" и мобилизует своих наблюдателей к выборам. Так, партия "Для Грузии" создала "Группу защиты выборов", а ряд НПО вместе с партиями "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" – "Крепость голоса". Кроме того, оппозиционные каналы показывают рекламные ролики о том, как защитить свои голоса на выборах. Власти утверждают, что выборы будут максимально прозрачными, и для этого они уже отправили приглашения всем крупным международным наблюдательным организациям. Как заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, оппозиция после выборов постарается создать впечатление, что выборы были сфальсифицированы, и попытается свергнуть власть. Впервые парламентские выборы в Грузии в октябре 2024 года пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Подобные технологии служат упрощению процедуры, доведению до минимума человеческих ошибок, обеспечению высокого показателя надежности, точности подсчета и объявлению предварительных результатов в короткие сроки, сказал глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Подобные технологии будут применены на 90% избирательных участков. Новшеством на предстоящих 26 октября парламентских выборах будет и то, что теперь выборы исключительно пропорциональные, то есть выбирать будут между партиями. В парламент пройдет та партия, которая преодолеет барьер в 5%. Три месяца до "дня икс" – накал страстей перед выборами в Грузии нарастает>>На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам обществе. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. В оппозиции же на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, георгий вольский, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, парламентские выборы