https://sputnik-georgia.ru/20240731/gruziya-operezhaet-mnogie-strany-es--premer-otsenil-rezultaty-mezhdunarodnogo-indeksa-289266694.html

Грузия опережает многие страны ЕС – премьер оценил результаты международного индекса

Грузия опережает многие страны ЕС – премьер оценил результаты международного индекса

Sputnik Грузия

В 2012 году Грузия занимала 73-е место в мире в Индексе надзора за деятельностью исполнительной власти 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T16:35+0400

2024-07-31T16:35+0400

2024-07-31T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Все международные индексы указывают на то, что Грузия является передовой страной не только в регионе, но и опережает многие страны Евросоюза по многим параметрам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Согласно Индексу надзора за деятельностью исполнительной власти, Грузия получила 2,96 балла по 4-балльной системе оценки и заняла 38-е место в числе 40 лучших в глобальном рейтинге из 166 стран и территорий мира. Власти страны должны продолжить идти в этом направлении, подчеркнул премьер Грузии. "То, что экономический рост очень высок, конечно, и это является заслугой эффективности. Все международные рейтинги, исследования подтверждают, что Грузия является передовой, и все международные инстанции должны это принимать во внимания", – подчеркнул премьер. Индекс надзора за деятельностью исполнительной власти оценивает степень, в которой возможен правовой надзор за деятельностью исполнительной власти со стороны государственных институтов правосудия, контроля и защиты прав человека. Результат правильной политики – Каладзе об успехах Грузии в Индексе демократии>>В 2012 году Грузия занимала 73-е место в мире в Индексе надзора за деятельностью исполнительной власти, а в последующие 11 лет Грузия поднялась на 35-е место в мировом рейтинге. По итогам 2023 года Грузия опережает такие страны, как Япония, Канада, Испания, Ирландия, Португалия, Люксембург, Польша, Греция, Венгрия, Болгария, Румыния, Турция и т. д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, грузия - евросоюз, евросоюз