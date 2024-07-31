https://sputnik-georgia.ru/20240731/kobakhidze-port-v-anakliya-pomozhet-gruzii-vosstanovit-istoricheskuyu-rol-289267504.html

Кобахидзе: порт в Анаклия поможет Грузии восстановить историческую роль

Кобахидзе: порт в Анаклия поможет Грузии восстановить историческую роль

Sputnik Грузия

Правительство Грузии в данный момент ведет переговоры с китайско-сингапурским консорциумом 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T15:05+0400

2024-07-31T15:05+0400

2024-07-31T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузия должна восстановить свою функцию моста между Европой и Азией, и в этом важную роль сыграет участие китайского инвестора в строительстве глубоководного порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правительство Грузии в данный момент ведет переговоры с китайско-сингапурским консорциумом China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd., единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта. По его словам, участие китайской компании, исходя из стремлений Грузии, играет значительную роль. "С этой точки зрения участию китайской компании в развитии порта Анаклия придается особое значение. Эффективное развитие этого порта будет в основном зависеть от китайских грузов", – сказал Кобахидзе. Строительство порта Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. По итогам тендера, до последнего времени претендентами были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. Тендер объявлен согласно закупочным процедурам Всемирного банка, а тендерная документация отправлена "большой четверке компаний" (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord. Заявки в рамках международного тендера на выполнение морских проектных и строительных работ порта Анаклия подали три компании. Порт Анаклия без Китая будет нерентабельным – депутат парламента Грузии>>После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером, создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн. Роль "Среднего коридора" "Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. В 2023 году по "Среднему коридору" было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, анаклия, европа, азия, ираклий кобахидзе, порт анаклия