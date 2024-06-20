https://sputnik-georgia.ru/20240620/port-anakliya-bez-kitaya-budet-nerentabelnym--deputat-parlamenta-gruzii-288509500.html

Порт Анаклия без Китая будет нерентабельным – депутат парламента Грузии

Порт Анаклия без Китая будет нерентабельным – депутат парламента Грузии

Sputnik Грузия

Китай является крупнейшим торговым партнером как для Европы, так и для Америки, отметил Квижинадзе 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T10:51+0400

2024-06-20T10:51+0400

2024-06-20T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Строительство глубоководного порта Анаклия имеет смысл только в случае, если через него будут проходить грузы из Китая, заявил председатель парламентского финансово-бюджетного комитета Паата Квижинадзе. Власти Грузии решили возобновить проект порта Анаклия при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. Партнером государства в этом историческом проекте станет китайско-сингапурский консорциум, в который входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd. По его словам, американские и европейские компании не приняли участия в тендере, потому что им это было невыгодно. Интерес к Грузии очень велик из-за транспортных коридоров – эксперт>>"Если бы там были американские, европейские и китайские компании вместе, это было бы идеально, но они, к сожалению, не участвовали, потому что это было коммерчески невыгодно. Если Китай будет вовлечен в это, это означает, что будут и грузы, и безопасность, потому что никто не имеет большего влияния в этом регионе, чем Китай. Я имею в виду Центральную Азию, Каспийское море и так далее", – сказал Квижинадзе. Грузия будет развивать порты с учетом интересов государства – вице-премьер>>Он отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнером как для Европы, так и для Америки. По его словам, у грузинских товаров есть больше перспектив на рынке Китая, чем в ЕС. "В ЕС существует большая конкуренция. Ежегодно мы пытаемся поставлять больше товаров в ЕС, но Китай больше ЕС по экономике и населению, и у грузинских товаров есть большие возможности для выхода на этот рынок", – считает Квижинадзе. Перспективы строительства порта Договор о партнерстве с китайско-сингапурским консорциумом правительство оформит после завершения соответствующих процедур, сказал ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. По итогам тендера до последнего времени претендентами на статус частного инвестора порта Анаклия были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума. Кто будет вести надзор за строительством порта Анаклия?>>После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн. Отношения с Китаем Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С 2018 года между странами действует соглашение о свободной торговле, которое освобождает примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Решение Китая равноценно поддержке – лидеры Грузии о голосовании по резолюции ООН>>Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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