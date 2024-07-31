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Нездоровой динамики нет – глава Нацбанка о рынке недвижимости в Грузии

Нездоровой динамики нет – глава Нацбанка о рынке недвижимости в Грузии

Sputnik Грузия

Годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 14,9% 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T15:41+0400

2024-07-31T15:41+0400

2024-07-31T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Нездоровой динамики или признаков перегрева на рынке недвижимости в Грузии нет, заявила и. о. президента Национального банка Натия Турнава в эфире медиаплатформы BMG. По статистике, годовой индекс цен на новое жилье во втором квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 14,9%, при этом, по сравнению с первым кварталом 2024 года, цены выросли на 4,8%. Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.Рынок недвижимости, девелопмента и строительства являются одними из важных участников экономического роста Грузии, отметила она.Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика>>По ее словам, операции с недвижимостью вносят большой вклад в экономический рост, но если посмотреть на недавнюю динамику цен на недвижимость, то она соответствует номинальному росту экономики в целом. "А это означает, что эта динамика логична, и мы не имеем дело с какой-либо нездоровой тенденцией", – отметила Турнава. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению с первым кварталом этого года, выросли на 4,8%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2023 года – на 14,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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