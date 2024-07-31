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Помогите контролировать – Альянс контроля табака обратился к гражданам Грузии
Помогите контролировать – Альянс контроля табака обратился к гражданам Грузии
Sputnik Грузия
Штраф за курение в ресторане или баре, в том числе электросигарет и кальяна, в Грузии составляет для физического лица 50 лари в первом случае 31.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-31T14:05+0400
2024-07-31T14:05+0400
2024-07-31T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Неправительственная организация "Альянс контроля табака" призвал жителей и гостей Тбилиси фотографировать факты нарушения правил курения в заведениях и звонить в полицию. Причиной обращения стали частые негодования в соцсетях по поводу курения в заведениях кальянов или электронных сигарет. Альянс отмечает, что только совместными усилиями можно обеспечить выполнения закона на высоком уровне. "Представители службы мониторинга не могут охватить все заведения в круглосуточном режиме и не могут обеспечить постоянный контроль. Вот почему в процессе исполнения закона каждому гражданину важно осознавать, что он является личным наблюдателем, который должен обеспечивать соблюдение закона, важного для здоровья каждого члена общества", – говорится в заявлении. Штраф за курение в ресторане или баре, в том числе электросигарет и кальяна, в Грузии составляет для физического лица 50 лари в первом случае, 100 лари – при повторном нарушении, 200 лари – при каждом следующем нарушении. Заведение за допущение курения ждет штраф в десять раз больше, чем для курильщика в аналогичном случае. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, нпо "альянс контроля табака", закон "о контроле табака"
грузия, общество, новости, нпо "альянс контроля табака", закон "о контроле табака"
Помогите контролировать – Альянс контроля табака обратился к гражданам Грузии
Штраф за курение в ресторане или баре, в том числе электросигарет и кальяна, в Грузии составляет для физического лица 50 лари в первом случае
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Неправительственная организация "Альянс контроля табака" призвал жителей и гостей Тбилиси фотографировать факты нарушения правил курения в заведениях и звонить в полицию.
Причиной обращения стали частые негодования в соцсетях по поводу курения в заведениях кальянов или электронных сигарет.
"Вы видите, что правила курения нарушаются. Считаете, что, если вы призовете курильщика соблюдать правила, может возникнуть конфликтная ситуация. Снимите так, чтобы можно было идентифицировать нарушителя и учреждение, позвоните по номеру 112, сообщите об этом факте и обратитесь в правоохранительные органы. Ваша личность будет сохранена в тайне, если вы пожелаете", – говорится в заявлении.
Альянс отмечает, что только совместными усилиями можно обеспечить выполнения закона на высоком уровне.
"Представители службы мониторинга не могут охватить все заведения в круглосуточном режиме и не могут обеспечить постоянный контроль. Вот почему в процессе исполнения закона каждому гражданину важно осознавать, что он является личным наблюдателем, который должен обеспечивать соблюдение закона, важного для здоровья каждого члена общества", – говорится в заявлении.
Штраф за курение в ресторане или баре, в том числе электросигарет и кальяна, в Грузии составляет для физического лица 50 лари в первом случае, 100 лари – при повторном нарушении, 200 лари – при каждом следующем нарушении. Заведение за допущение курения ждет штраф в десять раз больше, чем для курильщика в аналогичном случае.
"Исполнение закона о борьбе против табака, особенно соблюдение норм, предусматривающих запрет курения в закрытых помещениях, является одним из важнейших условий создания здоровой среды обитания для будущего поколения", – говорится в сообщении.
В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних.