https://sputnik-georgia.ru/20240731/pomogite-kontrolirovat--alyans-kontrolya-tabaka-obratilsya-k-grazhdanam-gruzii-289261993.html

Помогите контролировать – Альянс контроля табака обратился к гражданам Грузии

Помогите контролировать – Альянс контроля табака обратился к гражданам Грузии

Sputnik Грузия

Штраф за курение в ресторане или баре, в том числе электросигарет и кальяна, в Грузии составляет для физического лица 50 лари в первом случае 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T14:05+0400

2024-07-31T14:05+0400

2024-07-31T14:05+0400

грузия

общество

новости

нпо "альянс контроля табака"

закон "о контроле табака"

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Неправительственная организация "Альянс контроля табака" призвал жителей и гостей Тбилиси фотографировать факты нарушения правил курения в заведениях и звонить в полицию. Причиной обращения стали частые негодования в соцсетях по поводу курения в заведениях кальянов или электронных сигарет. Альянс отмечает, что только совместными усилиями можно обеспечить выполнения закона на высоком уровне. "Представители службы мониторинга не могут охватить все заведения в круглосуточном режиме и не могут обеспечить постоянный контроль. Вот почему в процессе исполнения закона каждому гражданину важно осознавать, что он является личным наблюдателем, который должен обеспечивать соблюдение закона, важного для здоровья каждого члена общества", – говорится в заявлении. Штраф за курение в ресторане или баре, в том числе электросигарет и кальяна, в Грузии составляет для физического лица 50 лари в первом случае, 100 лари – при повторном нарушении, 200 лари – при каждом следующем нарушении. Заведение за допущение курения ждет штраф в десять раз больше, чем для курильщика в аналогичном случае. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, нпо "альянс контроля табака", закон "о контроле табака"