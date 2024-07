https://sputnik-georgia.ru/20240731/shantazh-v-pryamoy-forme--premer-gruzii-o-rassmatrivaemom-kongressom-ssha-zakonoproekte-289266159.html

Шантаж в прямой форме – премьер Грузии о рассматриваемом Конгрессом США законопроекте

Вместо шантажа и угроз должен быть здоровый разговор относительно оздоровления, перезагрузки отношений, считает Кобахидзе 31.07.2024, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Законопроект MEGOBARI, в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", содержит шантаж в прямой форме, и это не тот шаг, который поможет перезагрузить отношения между Грузией и США, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia"s Options for Building Accountability, Resilience and Independence) инициировал конгрессмен Джо Уилсон. С английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". Это не тот шаг, который будет способствовать перезагрузке отношений, особенно на фоне того, что за три-четыре года в этих отношениях испортилось слишком многое, отметил Кобахидзе. "На таком фоне нам нужны реальные встречные шаги, чтобы перезагрузить отношения. Мы ожидаем справедливых, прагматичных, дружественных шагов", – добавил он. Что касается санкций, то говорить об этом контрпродуктивно, по словам Кобахидзе, и ни в коем случае нельзя считать встречным шагом. Отвечая на вопрос, есть ли у него ожидания санкций, премьер-министр отметил, что эта тема ему неинтересна. Ранее премьер Грузии отметил важность отзыва решений США о введении визовых ограничений в отношении грузинских судей и политиков. С апреля 2023 года визовые ограничения были введены в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". А с июня 2024 года на фоне принятия в Грузии закона об "иноагентах" США ввели визовые ограничения в отношении десятков членов партии "Грузинская мечта", депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Имена так и не были названы. США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.Отношения Грузии и США нужно пересмотреть – премьер>> В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

