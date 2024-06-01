https://sputnik-georgia.ru/20240601/otnosheniya-gruzii-i-ssha-nuzhno-peresmotret---premer-288205982.html

Отношения Грузии и США нужно пересмотреть – премьер

Отношения Грузии и США нужно пересмотреть – премьер

Sputnik Грузия

США объявили о политике визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей 01.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-01T00:40+0400

2024-06-01T00:40+0400

2024-06-01T00:45+0400

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эка гигаури

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Бывший посол США в Грузии Келли Дегнан многое испортила, в стране было несколько попыток революции, поэтому грузино-американские отношения нуждаются в оздоровлении, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. В конце мая Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении Госдепом визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Парламент Грузии, несмотря на предупреждения Запада и акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Робин Данниган пришла на смену Келли Дегнан в октябре 2023 года."Мы все сделаем, чтобы грузино-американские отношения оздоровились. Это в интересах как грузинского народа, так и, я верю, в интересах американского народа", – заявил Кобахидзе.США вводят политику визовых ограничений для Грузии>>По словам премьера, пересмотр отношений необходим особенно на фоне процессов, которые имели место в Грузии последние четыре года. "Вы все помните две попытки революции. В течение последних недель добавилась третья... Профинансированные, в том числе, из США неправительственные организации стояли на революционной сцене и требовали отставки правительства и формирования правительства с их участием", – сказал Кобахидзе. В июне 2022 года руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури, выступали со сцены на антиправительственной акции "Домой в Европу".Что касается первой попытки революции, власти не раз говорили, что она была осуществлена в 2020 году.Революция, второй фронт, пропаганда ЛГБТ* – премьер Грузии об угрозах от ряда НПО>>Речь идет о результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и признала это только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция".США вводят политику визовых ограничений для Грузии>>

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политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, келли дегнан, эка гигаури, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах