https://sputnik-georgia.ru/20240601/otnosheniya-gruzii-i-ssha-nuzhno-peresmotret---premer-288205982.html
Отношения Грузии и США нужно пересмотреть – премьер
Отношения Грузии и США нужно пересмотреть – премьер
Sputnik Грузия
США объявили о политике визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей 01.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-01T00:40+0400
2024-06-01T00:40+0400
2024-06-01T00:45+0400
политика
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ираклий кобахидзе
келли дегнан
эка гигаури
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Бывший посол США в Грузии Келли Дегнан многое испортила, в стране было несколько попыток революции, поэтому грузино-американские отношения нуждаются в оздоровлении, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. В конце мая Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении Госдепом визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Парламент Грузии, несмотря на предупреждения Запада и акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Робин Данниган пришла на смену Келли Дегнан в октябре 2023 года."Мы все сделаем, чтобы грузино-американские отношения оздоровились. Это в интересах как грузинского народа, так и, я верю, в интересах американского народа", – заявил Кобахидзе.США вводят политику визовых ограничений для Грузии>>По словам премьера, пересмотр отношений необходим особенно на фоне процессов, которые имели место в Грузии последние четыре года. "Вы все помните две попытки революции. В течение последних недель добавилась третья... Профинансированные, в том числе, из США неправительственные организации стояли на революционной сцене и требовали отставки правительства и формирования правительства с их участием", – сказал Кобахидзе. В июне 2022 года руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури, выступали со сцены на антиправительственной акции "Домой в Европу".Что касается первой попытки революции, власти не раз говорили, что она была осуществлена в 2020 году.Революция, второй фронт, пропаганда ЛГБТ* – премьер Грузии об угрозах от ряда НПО>>Речь идет о результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и признала это только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция".США вводят политику визовых ограничений для Грузии>>
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политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, келли дегнан, эка гигаури, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, келли дегнан, эка гигаури, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Отношения Грузии и США нужно пересмотреть – премьер
00:40 01.06.2024 (обновлено: 00:45 01.06.2024)
США объявили о политике визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Бывший посол США в Грузии Келли Дегнан многое испортила, в стране было несколько попыток революции, поэтому грузино-американские отношения нуждаются в оздоровлении, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.
В конце мая Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении Госдепом визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Парламент Грузии, несмотря на предупреждения Запада и акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния".
"Грузино-американские отношения действительно нужно пересмотреть. Об этом у меня была искренняя беседа с г-жой послом (Робин Данниган – ред.), и еще раз хочу лично выразить уважение в ее адрес. Также на эту тему у меня был разговор с г-ном О'Брайеном (помощник госсекретаря США, координатор по санкциям – ред.)", – сказал Кобахидзе.
Робин Данниган пришла на смену Келли Дегнан в октябре 2023 года.
"Мы все сделаем, чтобы грузино-американские отношения оздоровились. Это в интересах как грузинского народа, так и, я верю, в интересах американского народа", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, пересмотр отношений необходим особенно на фоне процессов, которые имели место в Грузии последние четыре года.
"Вы все помните две попытки революции. В течение последних недель добавилась третья... Профинансированные, в том числе, из США неправительственные организации стояли на революционной сцене и требовали отставки правительства и формирования правительства с их участием", – сказал Кобахидзе.
В июне 2022 года руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури, выступали со сцены на антиправительственной акции "Домой в Европу".
Что касается первой попытки революции, власти не раз говорили, что она была осуществлена в 2020 году.
Речь идет о результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).
Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и признала это только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция".