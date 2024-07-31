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США приостанавливают программу помощи Грузии в связи с законом об "иноагентах" – Блинкен

США приостанавливают программу помощи Грузии в связи с законом об "иноагентах" – Блинкен

Sputnik Грузия

С критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" обрушился весь Запад 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T18:36+0400

2024-07-31T18:36+0400

2024-07-31T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов лари правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" обрушились грузинская оппозиция, неправительственные организации и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям.При этом, по его словам, финансирование ряда программ продолжится."Хотя мы приостанавливаем нашу помощь правительству Грузии из-за этих действий, Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь программам и мероприятиям, которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития", - сказал Блинкен.Он отметил, что "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства страны в ЕС и НАТО. "За 32 года дружбы и партнерства между нашими двумя странами и нашими гражданами народ Соединенных Штатов предоставил более 6,2 миллиарда долларов помощи, способствуя развитию и укреплению экономики и демократических институтов Грузии. Наша поддержка помогла оснастить и обучить Силы обороны и Береговую охрану Грузии, построить школы и больницы, а также обучить учителей, государственных служащих и медицинских работников. Мы останемся верными грузинскому народу и его евроатлантическим устремлениям", - отметил он.Помимо США, ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, сша, совет европы, закон об "иноагентах"